Eduardo Almaguer, Asesor de Claudia Delgadillo, Denuncia Hostigamiento y Chicanadas

“Y Abuso de Autoridad del Gobierno Estatal”

Por Rafael Hernández Guízar

Eduardo Almaguer Ramírez, exfiscal general de Jalisco y actual asesor legal de la excandidata a gobernadora Claudia Delgadillo González, denunció hostigamiento y abusos de autoridad del gobierno estatal.

Y es que indicó que desde el gobierno del estado, se ha tratado por todos los medios de evitar la presentación del juicio de inconformidad ante las autoridades electorales pues con esto, podrían echarse abajo tanto los resultados de las elecciones del pasado 2 de junio, como la constancia de mayoría que le dieron a Pablo Lemus Navarro como gobernador electo, y la validez misma de los comicios.

Indicó que el pasado sábado, cuando acudieron a la presentación del juicio, la oficialía de partes estaba cerrada, pero no sólo eso, sino que no les querían recibir los documentos pese a estar en tiempo y término, además de que fueron enviados policías.

para tratar de dispersarlos y amedrentarlos para que no siguieran con el proceso legal.

“Nos fue complicado porque estaba cerrado, a las 7:00 de la tarde estaba cerrado, con las luces apagadas y sólo un guardia. Tuvimos que hacer diversas gestiones para que cumplieran con la ley, y abrieran y recibieran este escrito, esta demanda, toda vez que en materia electoral, todos los días y todas las horas son hábiles, y no sé qué pretendían, pero a pesar de esto, de que nos presentamos nomás de 11 personas y entre ellos diputados electos y abogados, arribó la fuerza pública para hostigarnos tuve que hablar personalmente con estos elementos que eran mandados, que no tienen responsabilidad, para decirles que sólo esperábamos el acuse de recibo que se tardaron una hora en entregárnoslo” Eduardo Almaguer fue enfático y destacó que no hay de otra, que el juicio presentado tendrá como resultado indiscutible la anulación de las elecciones del pasado 2 de junio y que además, tiene candados específicos para que en tanto se toma una determinación, se tenga que obligar al recuento de los votos totales y no sólo de algunas casillas como se hizo hace unos días.

“Quiero precisar particularmente para los voceros de la burocracia de Jalisco, que en este juicio se está presentado un incidente de previo y especial pronunciamiento para que cualquiera de las autoridades que va a intervenir, pueda del análisis de las inconsistencias que se hicieron respecto de los resultados, y esto sólo puede ser subsanable con un recuento total de votos”.

Almaguer Ramírez, indicó también que no fue sólo una bolsa de basura la que fue detectada con paquetes de votos mientras que era sacada de forma ilegal de uno de los consejos electorales, sino que en cada uno de los distritos se repitió la estrategia y que hay evidencias de que fueron “cientos de bolsas” las que llevaban votos, y que esto fue lo que le dio el triunfo a Pablo Lemus Navarro para la guibernatura de Jalisco.