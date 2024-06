Artesanos de Tonalá Dicen que Sergio Chávez los Quiere Lanzar del Lugar

“Que Porque va a construir un Estacionamiento”

Por Rafael Hernández Guízar

Desde hace meses, a los artesanos que venden sus productos en el mercado de artesanías que se ubica en la cabecera municipal de Tonalá, el ayuntamiento les ha rechazado el cobro de plaza, amparándose supuestamente en que no hay sello para darles recibo, esto según dicen, con la finalidad de justificar en un plazo no muy lejano, la desaparición de su centro de trabajo.

“Pues mire, aquí el problema es que uno va a pagar la plaza (el permiso) y ponen puros pretextos bien tontos, dicen que no tienen sello para cobrarnos, dicen que no nos pueden cobrar en ese momento, y así se la van llevando, y el problema es que nos han dicho que este mercado lo quieren hacer estacionamiento, y entonces decimos nosotros, a dónde nos van a mandar, qué va a pasar con nosotros, porque dicen que aquí no hay estacionamiento para la gente, pero cómo no va a haber, hay un montón de estacionamientos por todos lados, lo que necesitamos es trabajar y que nos ayuden”, dijo en entrevista con Página 24 una de las artesanas entrevistadas en el sitio.

Se pegan Y es que a decir de esta mujer, el problema de Este mercado Es la falta de clientes, y han sido tan desfavorecidos con la atención de los políticos que ni siquiera en la campaña los visitó un candidato, es como si no existieran.

“Ahora en las elecciones ningún candidato vino, a nadie le importamos y nadie vino ni a tomarse la foto, ni a decirnos que ocupan, es como si no estuviéramos aquí, y si se fija poco a poco pues van metiendo otras cosas, eso sí, al mercado donde venden comida, ahí sí fueron, pero aquí nadie vino, usted cree que eso está bien?, ya están de acuerdo en echarnos de aqui”, lamentó.

De su situación y la falta de clientes, así como la desatención a su centro de trabajo, responsabilizan en gran medida al actual presidente municipal Sergio Chávez Dávalos, el que por cierto, salió ganador en las pasadas elecciones para repetir en el cargo por los próximos 3 años como alcalde.

“Ese no más ve por sus intereses, y a nosotros ni nos pela, definitivamente a nosotros no nos representa, pero pues qué decimos, cómo le hacemos, ni modo de qué hacer (sic), aquí lo malo es que no estamos vendiendo nada”.

Finalmente, destacó esta mujer entrevistada así como otros de los artesanos con los que platicamos, qué es urgente que exista algún programa de rescate y apoyo real a los artesanos, pues cada vez son menos los que conservan vivas las tradiciones debido no sólo a la competencia desleal de otras personas ajenas al municipio qie han sido favorecida, sino también al hecho de que por las multas que sin impuestas a quienes tienen hornos para cocer la cerámica y el barro, han preferido dejar de producir.