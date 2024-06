Viajar por Carretera a Chapala es Toda una Odisea: Choferes

Un Leve Choque Provoca dos Horas de Retraso

Por Rafael Hernández Guízar

La carretera a Chapala tiene un tráfico abrumador, en ocasiones se cierra el paso de automóviles por los choques y falta de personal qie agilice la movilidad. Un pequeño accidente ocasiona que al menos dos de los tres carriles de circulación de esta importante vía de comunicación queden un utilizados, algo que constantemente sucede ante la falta de personal de la policía vial qué haga más eficiente el paso.

“Nosotros estamos pidiendo que por favor ya hagan algo, aquí se supone que es una carretera federal, y por eso a veces los de tránsito no quieren hacer nada, pero eso sí, para andar levantando multas son muy buenos los señores, y eso no se vale, aquí o se viene y se trabaja parejo o mejor no vengan esos jijos…”, dijo el señor Jaime Méndez, uno de los entrevistados.

Tras recibir esta denuncia ciudadana en la Redacción de Página 24 Jalisco. acudimos para entrevistar a algunas de las personas que transitar por esta importante carretera que une a varios municipios en el trayecto al importante lago de Chapala.

Constatamos que, en efecto, Hay un tráfico abrumador, y nada menos que en el trayecto de Guadalajara al municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, el tiempo de llegada fue de dos horas y 30 minutos, cuando normalmente el recorrido es de, aproximadamente, 40 minutos.

“Saque sus cuentas, uno va al centro de allá de Guadalajara porque necesita algo, y es entre unas dos horas, a veces hasta más lo que uno se anda tardando, y peor si se va en camión porque andan haciendo paradas, entonces Imagínese cómo nos afecta cuando chocan coman porque la gente va como boba, y son choques muy leves en ocasiones, cosas muy sencillas que pueden moverse a un lado los carros afectados y ya nadie estaría perdiendo el tiempo, pero no hay nadie que haga nada de esto”, agregó el entrevistado.

Y es que en efecto, no hay quien trabaje para mover los vehículos, eso si, pudimos constatar que había tanto policías municipales como policías viales levantando infracciones exclusivamente.

Desesperados de vivir en esta situación, personas que habitan en los municipios de El Salto, Tlajomulco de Zúñiga, San Pedro Tlaquepaque, e Ixtlahuacán de los Membrillos, exigen al gobierno estatal que ponga una solución, y que exista la coordinación suficiente con el Gobierno Federal para desincorporar dicha carretera, y hacerla que esté a cargo del gobierno de Jalisco para que de esa manera, a los policías viales tengan la jurisdicción.