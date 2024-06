Ratas de dos Patas se Meten a Lotes Baldíos y se Apoderan de Ellos, con Apoyo del Narco

Aquí en Ixtlahuacán de los Membrillos

Por Rafael Hernández Guízar

Habitantes del municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos dijeron estar preocupados por la seguridad pública. Al momento una gran cantidad de despojos de predios se han dado en este sitio sin que haya quien ponga un alto.

“Mire la verdad que uno hasta tiene miedo hasta de hablar y nosotros estamos pidiendo que por favor hagan algo, porque es nuestro patrimonio el que se están chingando (sic) los malandrines’, dijo uno de los entrevistados quien pidió el anonimato por temor a represalias. Por ello es que aunque se hacen las denuncias en la fiscalía regional con sede en el municipio de Chapala, y los reportes a la policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, al no haber policías suficientes estos delitos quedan en la impunidad.

“Pues es que mire no hay policías, al menos no suficientes para poder estar vigilando todo el pueblo, porque cada vez está creciendo más, porque no solamente es aquí en la cabecera municipal, es también en todas las colonias que están pegadas a lo que es la carretera a Chapala, allá en Sabinosy todos esos.

Nosotros sí le pediríamos al presidente municipal que haga algo por nosotros, porque se han estado metiendo a las casas y los terrenos que ven vacíos se los quedan, y luego los anda apoyando la plaza, usted sabe que me refiero, entonces pues ya la gente se queda sin su pedazo de tierra”, dijo.

El llamado es al ayuntamiento de Ixtlahuacán de los Membrillos para que se incremente el patrullaje de trabajo a más policías y con la mejor de las capacitaciones, y para que se compare el tamaño de la población con la dotación de servicios públicos básicos como la seguridad pública.