El Cardenal Robles Ortega Llama a las Autoridades a dar Seguridad al Pueblo

“Tenemos, al Menos, 15 mil Desaparecidos”

Por Elizabeth Ríos Chavarría

En el marco del Día del Padre, que se conmemoró ayer en la ciudad, el cardenal de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega, se pronunció sobre los padres que tienen a hijos desaparecidos; hay que encomendarlos para que cese su dolor y encuentren sano y a salvo a su ser querido, añadió.

Luego de la misa del mediodía que dio en la Catedral Metropolitana, el también arzobispo de Guadalajara pidió para que estos padres encuentren la calma que les arrebataron por la ausencia de sus hijos.

“Es apenas comprensible la pena que sufren los padres de familia al tener un hijo o hija desaparecidos. Hoy es su día, un día de reconocerlos y felicitarlos, pero también es día de encomendarlos para que cese ese dolor, sabiendo y teniendo noticias de sus hijos y encontrarlos sanos y salvos de preferencia”.

En un estado en donde la cifra de desaparecidos asciende al menos a 15 mil personas, el cardenal tapatío no dejó de lamentar la violencia que se vive en todo el país.

Dijo que esa “pacificación” de la que tanto hablan autoridades federales simplemente no se ve, pues en el estado, como en otras partes de México, persiste la inseguridad al grado de que hay desplazamientos de pueblos enteros porque quienes están a cargo no pueden garantizar su seguridad.

“Es la primera obligación de la autoridad, asegurarnos a todos los habitantes garantías de seguridad en nuestras vidas, en nuestra integridad y en nuestros bienes. Así que es un mensaje para las autoridades, que revisen sus proyectos de brindar esa seguridad, porque por lo visto no están funcionando”.

También, no dejó de recordar que se están por cumplir dos años de los asesinatos de los dos padres jesuitas en Chihuahua, como una muestra de lo que no se está logrando en el país, ya que hasta el momento no se ha logrado hacer justicia.

“Acabo de ver que aprehendieron al lugarteniente del asesino de los padres y no sé qué pueda arrojar para esclarecimiento de los hechos o para aprehender a otros que estuvieran también implicados en este acontecimiento”, añadió.

Por otro lado, y luego de que varios partidos ya lo hayan realizado en los últimos días, comentó de nueva cuenta que los candidatos y expresiones políticas tienen el derecho de impugnar los resultados de la pasada jornada electoral del 2 de junio si sintieron que se vieron afectados. “No sé si se deba a que no le favorecieron los resultados o que de verdad tengan argumentos para impugnar.

Si tienen argumento, motivos, razones objetivas, tienen su derecho de impugnar ante las autoridades y ya la autoridad definirá si aquello que presentan como pruebas o como razones de invalidez son o no son, toca a las autoridades, pero el derecho existe”.