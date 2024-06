Profesor de Filosofía de la UAG Imparte Conferencias en Europa

El Dr. Silviano de Jesús de Anda Ibarra compartió sus investigaciones en universidades de Italia y Países Bajos

El Dr. Silvano de Jesús de Anda Ibarra, profesor de Filosofía de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), presentó dos conferencias sobre sus investigaciones en Italia y Países Bajos.

La conferencia en Italia se realizó en la Ciudad de Perugia, durante el XLVI Convegno Internazionale di Americanistica, organizado por el Centro Studi Americanistici “Circolo Amerindiano”, donde el Dr. De Anda explicó cómo, debido a que las operaciones lógicas del ser humano han sido las mismas a lo largo de la historia en cualquier parte del mundo, las culturas tienen similitudes.

En este caso, el profesor explicó los paralelismos entre el principio de identidad y no contradicción de la filosofía griega, con los principios de la educación náhuatl “dar un rostro” y “poner ese rostro frente a un espejo”.

Elementos Básicos

El principio de identidad tiene como función configurar las bases conceptuales para la constitución y posterior desarrollo del pensamiento, por tanto, es una operación lógica que se encarga de dar contenido a la mente; por su parte, el principio “dar un rostro” tenía como función “proporcionar una identidad a la persona” por lo tanto la función de este principio es dar un contenido identitario a la persona.

Por su parte, el principio de no contradicción diferencia para delimitar y definir, función paralela con aquella de “poner el rostro frente a un espejo”, pues una persona al conocer los límites de sí misma puede con mayor facilidad definir los límites saludables de interacción y desarrollo con relación a los demás.

Participación en Países Bajos

La conferencia en Países Bajos se realizó en la ciudad de Amsterdam en la International Conference on Humanistic Psychology, Criticisms and Limitations (ICHPCL- 2024), organizada por el Institute of Scientific and Engineering Research (ISER), donde el Dr.

De Anda propuso una conciliación entre los fundamentos de la Psicología Humanista y la Antropología Filosófica Aristotélico-Tomista. En esta conferencia el profesor explicó cómo el Corpus Teórico de la Antropología Filosófica puede eliminar la variabilidad de criterios epistemológicos existentes en la Psicología Humanista, producto de la naturaleza de su método inductivo.

De igual manera, el Dr. de Anda Ibarra enfatizó el gran aporte de esta rama de la psicología al considerar la actividad terapéutica no sólo como una tratamiento para personas con alguna enfermedad, sino como un espacio de liberación y sanación, por ello el beneficio más grande de esta conciliación propuesta es que la terapia como proceso resiliente sea un proceso que invite a una “actualización y desarrollo” virtuoso de la persona humana, es decir, un desarrollo equilibrado del ser humano pues, la virtud en la Antropología Filosófica Aristotélico-Tomista es entendida como el punto medio entre dos extremos y también como el camino más corto y seguro hacia la felicidad.