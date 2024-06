Egresado de la UAG, un Pilar en la Preparación Olímpica de Ciclismo

El Mtro. Jesús Cervantes es un joven fisioterapeuta que sus conocimientos y experiencia le han permitido abrirse paso con atletas de alto rendimiento, actualmente es el terapeuta físico de la Selección Nacional de Ciclismo de Pista que participará en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Egresado de la Licenciatura en Terapia Física de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), cuando era estudiante tuvo la oportunidad de realizar prácticas profesionales y servicio social en instituciones de renombre nacional e internacional.

Gracias a esa experiencia, hoy es una pieza clave en el bienestar físico de Jessica Salazar, estudiante Ing. en Innovación y Gestión Empresarial de la UAG, Daniela Gaxiola y Yareli Salazar, quienes competirán en equipo en los próximos Juegos Olímpicos.

Reto Olímpico

“Hemos tenido que prepararlas para un reto mundial y ha sido increíble; debo cuidarlas, ya que estas competencias exigen mucho de los que deportistas y, por lo tanto, hay una gran exigencia para mí”, comentó el egresado de la UAG.

“En Milton, Canadá, cuando compitieron en el mundial de ciclismo, Daniela estaba tan cansada que estuvo a punto de no terminar y debía ayudarla, debí atenderla para que alcanzara la meta en los últimos momentos de la carrera. Ese es el peso del reto”.

Ahora, Jesús Cervantes trabaja arduamente en la preparación de las atletas para los Juegos Olímpicos, donde es muy probable que también sea parte del equipo que las acompañe a la justa en París.

Experiencia con Deportistas

Pero el trabajo con atletas de alto rendimiento no se limita solo al equipo de ciclismo, ya que también cuida de otros deportistas como la gimnasta Dafne Navarro, el triatleta Edgar López, el patinador Jorge Martínez y la crossfitera Jazmín Arroyo.

“Tengo una trayectoria de 9 años de experiencia en rehabilitación y terapia física, donde colaborado actualmente con atletas de alto prestigio y de trayectoria en campeonatos mundiales y Juegos Olímpicos, así como atención a pacientes con lesiones traumáticas y deportivas. Esto es un gran reto y, a la vez, un honor”, dijo.

Emprendedor

Además de atender a atletas de alto rendimiento, Jesús Cervantes también es emprendedor. Él es fundador y CEO de BioEvolution-Medicina y Terapia Física, empresa en la que ha construido un gran equipo de trabajo en el que incluye profesionales de la salud, especialistas en el deporte como traumatólogos, nutriólogos y fisioterapeutas.

También creó BioEvolution Academy, una empresa que se especializa en impartir cursos donde su principal objetivo es formar a fisioterapeutas de calidad al servicio de la salud.

Su Paso por la UAG

El egresado añadió que parte de esta visión y crecimiento se lo debe a su Alma Mater, la UAG, que lo impulsó en su carrera.

“Su renombre me abrió las puertas. Allí hice muchos amigos; mis profesores me impulsaron a ser mejor e ir más allá de mi aprendizaje y me enseñó que podría atreverme a ser un emprendedor”, apuntó.

En este sentido, el fisioterapeuta compartió un mensaje donde exhortó a la comunidad universitaria a creer en sus sueños “el cielo es el límite, todos tenemos un sueño y objetivo, podría ser difícil llegar a él, pero hay que tratar de alcanzarlo”. El egresado ha acompañado al equipo a diferentes competencias.

Sobre el Egresado

Nacido en Oaxaca, tiene 32 años, se considera un hombre hogareño que le gusta estar con su familia, leer, ser un estudioso incansable (estudia el doctorado en ciencias deportivas) y tiene una amplia preparación con:

Maestría en Fisioterapia Deportiva en la Universidad de Barcelona, Barcelona, España.

Diplomado en Gestión de Lesiones en Deportes de Equipo.

Certificación Osteopatía Deportiva.

Certificación IMIPHY, Método Integrativo en Fisioterapia Invasiva.

Microelectrosis Percutánea Deportiva.