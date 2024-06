Como Sucedió en Colima, las Elecciones de Jalisco Deben Repetirse: Ruíz Romero

“Le Robaron Descaradamente el Triunfo a Claudia Delgadillo”

Por Rafael Hernández Guízar

Que haya una nueva elección en Jalisco para gobernador, exigió ayer Jorge Carlos Ruíz Romero, presidente de la Contraloría Ciudadana Independiente.

Entrevistados por Página 24, el contralor ciudadano destacó que el pasado domingo 2 de junio se cometió el fraude electoral más grande en la historia de Jalisco, y que por ende, Pablo Lemus Navarro, el gobernador electo de acuerdo con el Instituto electoral y de participación ciudadana, se convirtió en el “Felipe Calderón de Jalisco“ al ser considerado como “gobernador espurio’.

“Nosotros tenemos fe en las autoridades, esperamos que haya una nueva elección, porque este es el fraude más grande que habido en la historia de Jalisco, tu servidor fui defensor del voto el pasado domingo 2 de junio, y tan sólo en el Distrito 8 de Guadalajara, encontramos que cuando ya estaban señalando como ganador a Pablo Lemus, encontrábamos votos de Claudia Delgadillo en la elección federal, paquetes completos de la elección de gobernador, y muchos de estos a favor de Claudia Delgadillo en las urnas federales, lo mismo para Chema Martínez, ese tipo de cosas que han sucedido en Jalisco son profundamente lamentables“, dijo.

Y es que decir de Jorge Carlos Ruíz, fue una serie de eventos desafortunados los que se realizaron al amparo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPC) durante las elecciones, y una vez concluido el mismo proceso, esto ante el conteo rápido para obtener el PREP (Programa de Resultados Preliminares Electorales), lo cual considera como amañado.

“La misma presidenta del IEPC , es muy lamentable en su actuar, a mí me cuesta mucho trabajo creer que la hayan amenazado como dijo, pero más me cuesta trabajo creer que estas situaciones se den en Jalisco, porque la ciudadanía salió y encontró estas irregularidades en el Distrito 10, pero imagínate lo que no nos dimos cuenta de lo que hicieron las autoridades, la cadena de custodia se perdió totalmente, que creemos nosotros que pasar a ver si violentado este procedimiento, pues qué se puede realizar, fácil, nosotros esperamos que se haga lo mismo que ya sucedió en Colima, donde se repitieron las elecciones, porque hay un precedente, pero que se haga con la supervisión adecuada”.

Jorge Carlos Ruíz Romero destacó que resulta increíble que en Jalisco se haya ganado por parte de la coalición sigamos haciendo historia las elecciones para el Senado, para las diputaciones federales, las locales en su mayoría, y 45 presidencias municipales, y pese a esto, le hayan dado el triunfo al candidato de Movimiento Ciudadano por menos de tres puntos porcentuales contra Claudia Delgadillo.