“La Ciclovía de la Guadalupe Sólo Desquicia el Tránsito de Vehículos”

Sigue la Queja de Vecinos

*Impensable Dejar el Carro y Comenzar a Utilizar Bicicleta Algunos Días

Por Rafael Hernández Guízar

La ciclovía de la avenida Guadalupe de Zapopan, constituye un grave problema para la movilidad motorizada, muy pocas bicicletas pasan por este carril confinado.

Y es que la problemática se vive desde hace dos administraciones, cuando Pablo Lemus Navarro fue presidente municipal se instaló, luego, Juan José Frangie se comprometió con los vecinos a poner la permanencia de dicha ciclovía a consulta pública, y no lo hizo, por lo cual hoy el tráfico se ha desquiciado.

“Es algo que siempre le vamos a estar reclamando a este presidente municipal, no me explico cómo fue que ganó las elecciones otra vez, y no me explico como a pesar de que el tráfico es tan abrumador siguen sin poner solución, aquí a las horas pico no se puede ni pasar, y es un problema enorme que afecta a todos, menos a los que van en la bicicleta que, como se puede dar cuenta, pues no son muchos“, dijo uno de los vecinos entrevistados.

“Solamente esta avenida cruza el periférico, la otra opción es Mariano Otero, está bastante lejos, y la otra es avenida Vallarta, no hay más, entonces, aquí tenemos el problema de que son miles de carros y camiones lo que tienen que pasar diario, y como no hay otra opción, pues nos tenemos que aguantar, entonces sí deberían de prestar atención a esto que es bastante importante.

“Sólo esta avenida cruza el periférico, la otra opción es Mariano Otero, pero está bastante lejos, y la otra es avenida Vallarta, no hay más, entonces, aquí tenemos el problema de qué son miles de carros y camiones lo que tienen que pasar diario, y como no hay otra opción, pues nos tenemos que aguantar, entonces sí deberían de prestar atención a esto que es bastante importante“.

Vecinos y comerciantes de la zona habían solicitado al ayuntamiento de Zapopan que se tomara en consideración el trazo que se tenía dentro de los planes del municipio, que se instalará la ciclovía sobre la servidumbre de la avenida Guadalupe, la cual en algunos casos es hasta de 15 metros, pero que ilegalmente ha sido tomada por particulares, y sobre todo por plazas comerciales y negocios establecidos para poner estacionamientos.