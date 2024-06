El Cardenal Robles Pide a Candidatos Respetar los Resultados Electorales

“Pablo Lemus ya Mantuvo un Acercamiento”

Por Elizabeth Ríos chavarría

Tras reconocer a los ganadores que se encargarán de gobernar al país, el estado o los municipios a partir de los siguientes años, el cardenal de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega, pidió a los candidatos respetar los resultados electorales y a los ganadores el que gobiernen para todos.

Ayer se cumplió una semana de que se llevaron a cabo las elecciones del 2 de junio, y con la conclusión del cómputo de votos para confirmar a los ganadores, Robles Ortega pidió que se respete la democracia, debido a las muestras de inconformidad que algunos partidos han mostrado luego de que los resultados no les favorecieron.

“Que quienes tienen este argumento, razones para hacerlo es válido, que impugne, pero cuando las autoridades ya zanjaron, ya tomaron una decisión de acuerdo a todos los elementos que tienen en sus manos, lo más lógico y lo más indicado es acatar. Quienes no se vieron favorecidos en esta ocasión, respeten la voluntad, así es la democracia”.

Pugnó porque los ganadores tomen conciencia y sirvan a la ciudadanía a través de un liderazgo de armonía, convivencia y reconciliación. Para el caso de Claudia Sheinbaum, la próxima presidenta del país, recordó que el puesto es para todos los mexicanos, por lo que espera que el servicio que preste sea en una apertura a la pluralidad que existe en el país.

“Esperamos que dé su servicio en un plan de aceptar esa pluralidad que prevalece en el país, en un espíritu de diálogo, de estar abierto a escuchar a todos los sectores y de atender a todas las regiones, a todos los estados, a todos los municipios, a todo el país. Es un reto grande y lo mismo para el gobernador en el estado”.

Respecto a esto último y Pablo Lemus, quien fue el ganador de la gubernatura de Jalisco, dijo que ya mantuvo un acercamiento. Además, pidió al gobierno que está por salir a cerrar su última etapa en un clima de confianza, serenidad y sobre todo paz.

“En la paz tenemos futuro, solo en la paz. Si no conservamos la paz no hay futuro para el país, no hay futuro para nuestro estado, para el mundo. Solo en la paz podemos construir lo mejor para todos”, insistió.

Por último, condenó las amenazas que recibió la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), por lo que llamó a tomar las medidas necesarias para que esto pare.