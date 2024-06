Carlos Lomelí y Rocío Corona, ya son Senadores Electos

El INE les Entregó Constancia de Mayoría

Por Rafael Hernández Guízar

Carlos Lomelí Bolaños, el senador por Jalisco electo el domingo 2 de junio, recibió ayer su constancia de mayoría de parte del Instituto Nacional Electoral (INE). Ayer, en compañía de Rocío Corona Nakamura, su compañera de fórmula, les fue entregada la constancia de mayoría que los colocó como los ganadores con un 1 millón 547 mil 202 votos.

Ahí Carlos Lomelí resaltó que dará cabal cumplimiento a sus compromisos de campaña, sobre todo para el desarrollo económico, y el impulso al campo.

“En la nacional Jalisco es como ese gran monstruo agroalimentario que es, para tener esa gran infraestructura para mandar todo lo que aquí se cultiva, y el internacional, porque Jalisco tiene una gran demanda de ingreso de empresas trasnacionales“, dijo.

En ese sentido recordó también que trabajarán por el saneamiento del río Santiago, un tema trascendental en el rescate en mi ambiente que implica no sólo en Jalisco, sino a varios estados de la República.

Pero “ a lo largo del Lerma Santiago, desde donde nace tenemos 423 municipios que no sabemos en qué condiciones de descarga tienen sus plantas de tratamiento; no van a solucionar el problema mientras nosotros no establezcamos un reglamento bastante claro del tipo de descarga que deben de recibir nuestros ríos“, indicó.

Recordó que durante las giras en los días de campaña, tanto él como su compañera de fórmula, Rocío Corona, se comprometieron a apoyar con cabalidad los compromisos elaborados directamente por Claudia Sheinbaum.

Asimismo cabe ser mención de que la segunda posición para llegar al Senado de la República, ya ocupó la fórmula de la coalición “Fuerza y Corazón por México“ encabezada por el panista Francisco Javier Ramírez Acuña, exgobernador del Estado de Jalisco.

Tanto Ramírez Acuña como su compañero de fórmula, José Nicolás Morales Ramos, recibirán de parte del Instituto nacional electoral su constancia el próximo martes a las 12 horas, con lo que podrán tomar posesión de su curul en la próxima legislatura del Senado de la República, quedando fuera de toda posibilidad la fórmula del partido Movimiento Ciudadano integrada por Alberto Esquer y Mirza Flores.