“Chema” Martínez Insiste en que le Hicieron Fraude

“Desaparecieron, al Menos, 65 mil Votos”, Asegura

Por Rafael Hernández Guízar

José María “Chema” Mar­tínez, candidato a presidente municipal de Guadalajara por Sigamos Haciendo Historia, advirtió que seguirá en pie de lucha defendiendo el triunfo que le fue arrebatado en las elecciones del pasado domin­go 2 de junio.

Al igual que muchos otros candidatos, a Chema Martínez le faltaron apenas unos votos según el conteo de resultados preliminares para ganar la elección, y de esta manera, Verónica Delgadillo, la candi­data del partido Movimiento Ciudadano -en el poder en el municipio y el Estado-fue de­clarada ganadora.

Por ello José María Martí­nez resolvió que luego de la conclusión oficial de los cóm­putos tras la jornada electoral del pasado 2 de junio, no tole­rarán que el Instituto Electoral de Participación Ciudadana (IEPC) favorezca a Movi­miento Ciudadano alterando los resultados de los comi­cios, destacó que en la capital jalisciense, fueron borrados, al menos, 65 mil votos.

“En total estamos hablando de qué no existe en el Consejo Municipal de Guadalajara 65 mil votos, los votos en con­creto del Distrito 9, del 11, y del 13. El oriente de la ciudad no existe para ellos, los votos desaparecieron, las personas que bajo el sol hicieron largas filas por la respuesta que se tuvo en Guadalajara para vo­tar no contó con su voto, 65 mil personas fueron borradas, así de plano, con una diferen­cia de 2.82% entre el primero y el segundo lugar, esa fue la diferencia“, tronó

Chema Martínez, y agregó que la noche del pasado viernes, antes de que cerrara el cómpu­to en el Consejo municipal de Guadalajara, llegó la represen­tante del partido Movimiento Ciudadano para instruir al pre­sidente del Consejo municipal tapatío, José Andrés Orendain, para cerrar el cómputo antes de tiempo, lo cual “es una práctica gravísima“, expresó.

Dijo que incluso frente a los medios de comunicación, los funcionarios electorales determinaron dar de baja 13 paquetes para alcanzar así la cifra mayor de cierre para la conclusión del cómputo.

Por ello destacó que al igual que en el Estado, le fue arrebatada la elección, y que seguirán en pie de lucha ante lo que calificó como un fraude en contra de los tapatíos.