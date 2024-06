Tendremos un Ejército de Personas Observando el Voto por Voto: MDC

“No Vamos a Permitir que se consume el Fraude”

Morena anunció una nueva estrategia para vigilar de cerca que no se concluya el fraude electoral en Jalisco

Por Rafael Hernández Guízar

Mario Delgado Carrillo, presidente nacional de Morena, dejó en claro que un ejército de personas estará en las juntas distritales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) como observadores mientras que se realiza el conteo de voto por voto casilla por casilla, estarán identificados plenamente para evitar conato de bronca.

“En una entrevista el candidato de Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus Navarro, dijo que está de acuerdo en que se cuente voto por voto, le tomamos la palabra, el presidente nacional del partido dijo que está de acuerdo en que se cuente voto por voto, le tomamos la palabra (…) Desde hoy les voy a pedir que todos nos vistamos de blanco, en una señal de que estamos ahí atestiguando de manera pacífica“.

El pasado miércoles, simpatizantes de Morena que vigilaban la junta distrital con sede en el distrito 10 de Zapopan, sorprendieron a trabajadores del IEPC mientras sacaban una bolsa negra de basura repleta de votos, los sometieron y les quitaron el paquete, tuvo que intervenir la policía.

Esta situación fue considerada como un acto de barbarie por parte de Pablo Lemus y otros integrantes del partido

“No Vamos a Permitir que se Consume el Fraude”

Tendremos un Ejército de Personas Observando el Voto por Voto: MDC Morena anunció una nueva estrategia para vigilar de cerca que no se concluya el fraude electoral en Jalisco Movimiento Ciudadano, y de acuerdo con Mario Delgado, para evitar cualquier incidente los simpatizantes del movimiento vestirán de blanco y documentarán en video y fotografía todo lo que suceda, sin embargo aclaro que lo sucedido en Zapopan, no fue más que un acto de defensa de la ciudadanía por el voto en favor del cambio.

“El presidente de la República dijo que se cuenten todos los votos, nuestra candidata a la presidencia dijo que se cuenten todos los votos nuevamente, ¿qué vamos a hacer en Jalisco?, contar de nuevo los votos, eso sí, que aparezcan todos, no vaya hacer que nomás aparezcan algunos, pero no voy a hacer suposiciones. Pero en Movimiento Ciudadano saben que es una elección cerrada. Saben que falta 1 millón 200 mil votos, y creo que el señor Pablo Lemus, en lugar de enojarse contra nuestra gente que está siendo pacífica, debería de estar muy enojado con la autoridad electoral del Estado de Jalisco, porque si está tan seguro de su triunfo, debería de reclamarles porque detuvieron el conteo al 63%, debería de estar muy enojado, pero parece que no, prefiere cantar un triunfo con un montón de votos que faltan por contarse“.

Finalmente, Mario Delgado fue categórico y le dejó en claro a todos en el IEPC, al gobernador, y a todos aquellos que se vean inmiscuidos en lo que ha sucedido respecto a los problemas con los votos: “no nos vamos a cansar de luchar, están haciendo una apuesta fallida“, indicó tras resaltar que siguen el ejemplo de lucha de Andrés Manuel López obrador, quien durante dos sexenios tuvo que pelear contra las autoridades por el fraude electoral cometido en su contra, y finalmente llegó al poder.