El IEPC Asegura que no hay Faltante de Votos en Jalisco

“Se Recuperaron 99.99% de los Paquetes Electorales”

Por Elizabeth Ríos Chavarría

El escándalo en torno a los resultados de las elecciones del domingo 2 de junio continúa Tras las acusaciones que ha hecho Morena en su contra, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) aclaró que no faltan votos en la entidad. Integrantes de Morena han acusado, los últimos días, que hacen falta más de un millón de votos bajo la premisa de que les cometieron fraude electoral.

En este sentido, y a través de un comunicado, el IEPC enfatizó que tal aseveración es totalmente falsa.

“El IEPC pudo recuperar el 99.9 por ciento de los paquetes electorales de las 10 mil 863 casillas que se instalaron en Jalisco, en donde se encuentran las boletas con los votos de todas las y los ciudadanos que participaron en esta elección. Todos los votos de las elecciones jaliscienses se están contando y recontando debidamente en las sesiones de cómputos distritales y municipales que iniciaron ayer, miércoles 5 de junio, con la vigilancia de todos los partidos políticos”.

Autoridades del instituto detallaron que el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del INE logró contabilizar el 93.1 por ciento de los votos, mientras que el PREP del IEPC cerró con 63.5 por ciento de los votos contabilizados.

“Es decir, el PREP Jalisco contabilizó una tercera parte menos de los votos que pudo contabilizar el INE, pero ello no significa que los votos no existan, sino solo que no fueron contabilizados en el PREP”.

Señalaron que el PREP del INE y el del IEPC no son comparables, ya que alcanzaron un número distinto de contabilización de votos, y porque ellos reportan elecciones diferentes.

Por ejemplo, añadieron, si en una de esas elecciones no se pudo recuperar algún paquete electoral, obviamente va a implicar que se cuente con un número distinto de votos de cada elección.

También, expresaron que como se trata de elecciones distintas, si una persona votó por cargos federales pero no locales, también podría suponer una diferencia de votos entre la elección local y federal.

Finalmente, es importante reiterar que el PREP es un sistema cuyo fin es ofrecer información preliminar sobre los resultados de las elecciones y no tiene efectos vinculantes.

Los resultados finales de las elecciones mexicanas únicamente surgen de los cómputos que se realizan en los consejos distritales y municipales del IEPC, en presencia de todos los partidos políticos”.