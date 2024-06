“No voy a Permitir que los Corruptos Anaranjados me Roben la Elección”

Hicieron Perdidizas más de 70 mil Boletas: Claudia Delgadillo

Por Rafael Hernández Guízar

Claudia Delgadillo González, la candidata al gobierno de Jalisco por la coalición encabezada por el partido Morena, inició ayer una vigilancia en el conteo de los votos en las diferentes juntas distritales del Estado.

Con gesto adusto, acusó que hubo trampa, un escandaloso fraude con el cual se le arrebató el triunfo en las elecciones del pasado domingo 2 de junio, así como a diferentes candidatos a presidentes municipales y diputaciones locales y federales.

“Lamento mucho -dijoque el IEPC, otra vez se esté prestando a la manipulación que tiene Movimiento Ciudadano, sobre la presidenta de ese instituto que no ha respetado las cosas, en el Distrito 10 vimos claramente lo que sucede, está documentado y no tiene la prensa, se querían llevar en bolsas los votos que porque se los iban a llevar a contar a otro lado, afortunadamente los tenemos, y en una de las bolsas aparecen puras paletas de Pedro Kumamoto, están boletas de candidatos en distrito 10, ellos se sentían muy seguros en ese distrito, y sabemos que la gente no los quiere, y que la gente votó en contra de Movimiento Ciudadano, ya se está preparando el equipo jurídico, está un notario con todo documentado para demostrar que ellos perdieron esta elección“, dijo.

Pero Claudia Delgadillo fue más allá, y detallo que tienen ya evidencias de un posible fraude electoral, de como personal del Instituto electoral y de participación ciudadana se prestó a malos manejos como sucedió por ejemplo en el distrito 10 con sede en Zapopan, en donde fueron interceptados trabajadores de dicho organismo mientras sacaban boletas en bolsas negras de basura, violando los protocolos para transportar los paquetes electorales que deberían de estar sellados.

Fue clara y contundente, hay y habrá impugnación, pero además buscarán que se persigan los delitos electorales para llevar a los responsables ante las autoridades.

“Es evidente que Pedro Kumamoto no perdió, es evidente que tu servidora ganó en el estado, es evidente que hubo trampa, en el interior del Estado hubo más de 70 mil boletas perdidas en el tema de la gubernatura, me siento consternada, pero dije que iba a defender esta elección, y la voy a defender en contra de estos rateros anaranjados corruptos, que no se quieren ir, pero se van a ir para la penal“, sentencia categóricamente.

En diversos puntos del Estado, no sólo de la zona metropolitana, la ciudadanía salió para defender el conteo de votos. Tal es el caso de Zapotlán el Grande, en donde a pesar de que en las pasadas elecciones la coalición.

Sigamos haciendo historia por Jalisco ganó la presidencia municipal y la diputación local, así como obtuvo el mayor número de votos para la presidencia de la República, se perdió la gobernatura, por lo cual, cientos de personas se manifestaron en el centro de la cabecera municipal de Ciudad Guzmán, así como en las afueras de la junta local del Instituto electoral, y colocaron pancartas, y anunciaron un plantón permanente de acuerdo con la información proporcionada en exclusiva para Página 24 Jalisco.