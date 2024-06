“Yo Gané la Gubernatura, no voy a Dejar que se la Roben”, Advierte Claudia Delgadillo

La Candidata Denuncia Intromisión de Enrique alfaro

Por Rafael Hernández Guízar

La gobernatura de Jalisco para los próximos seis años podría resolverse en los tribunales, ayer anunció formalmente Morena que impugnarán el resultado de las elecciones del pasado 2 de junio.

Claudia Delgadillo González, la candidata a gobernadora por la coalición sigamos haciendo historia por Jalisco, dejó en claro que el Instituto electoral y de participación ciudadana del Estado ha sido parcial en favor de Pablo Lemus Navarro, a quien se le ha declarado ya como virtual ganador pese a que no existe un cómputo final de las actas de todas las casillas en el territorio jalisciense.

Cuestionó no sólo que Pablo Lemus Navarro se declare ganador en medios de comunicación, sino también que el mismo gobernador en funciones, Enrique Alfaro se haya dirigido a la opinión pública para decir que Lemus había ganado las elecciones, pero fue más allá, y lanzó también contestación a Luisa María alcalde, la Secretaría de gobernación del gobierno federal quien ayer lo mencionó también como el triunfador para el gobierno del Estado de Jalisco.

“Lamento mucho la actitud de la Secretaría de gobernación, seguro que le llega todo por parte del gobernador de este estado, y no voy a permitir que me quiten lo que me gané de todas y de todos los jaliscienses cuando emitieron su voto.

Pueden tener la certeza de qué les voy a dar todos los resultados correspondientes, no hemos dormido porque he estado haciendo un conteo de manera personal, todavía me falta por contabilizar algunos(Distritos) pero la verdad es que en todos vamos arriba, por mucho, en municipios como Yahualica gané dos a uno, en puerto Vallarta tengo miles de fotos, y lo que está haciendo en el IEPC es que cuentan Morena, Verde, PT, y no me está sumando a los partidos hagamos y futuro, entonces, de verdad que es un número de votos con los que llevamos diferencia“, dijo en conferencia de prensa donde estuvo presente página 24.

Claudia Delgadillo aseveró que además de impugnar las elecciones por los malos manejos que se han estado vislumbrando en el conteo de votos, cabe la posibilidad de una denuncia contra el mismo gobernador Enrique Alfaro Ramírez por interferir en las elecciones, y sobre todo, por anunciar el triunfo de un candidato, primero sin tener los elementos, y segundo, sin contar con la potestad jurídica para hacerlo.

“Cuando estábamos sumando los votos, y el mensaje del gobernador, y finalmente, no es la instancia, el no tiene porque pronunciarse, porque declaró virtual gobernador a Pablo Lemus, y eso no se los voy a permitir, ustedes saben qué si quieren estarse pasando en el tema jurídico, yo voy a darles contestación en el tema jurídico, yo tengo al 100% de las actas, y con ello voy a contestarle a quien sea necesario, si es a la Secretaría de Gobernación, o es al gobernador, o es a la presidenta del Instituto electoral que siempre ha sido parcial con Pablo Lemus, a todos tengo para contestarles“.

Según trascendió en dicha rueda de prensa, no solamente no se habían completado los cómputos necesarios para declarar a Pablo Lemus Navarro como ganador puesto que no hay en su totalidad un conteo de las actas en los diferentes distritos, sino que además “faltan las zonas rurales“ según se dijo, en donde de acuerdo de estimaciones de la dirigencia nacional de Morena, es donde se obtuvo la mayoría de los votos en favor de Claudia Delgadillo González.

Asimismo se dejó en claro que al momento no existe la digitalización de las actas en el sistema en línea el Instituto electoral, por lo cual no se tiene la certeza de la información que se ha compartido, y con la que se le ha dado supuestamente el gane a Pablo Lemus Navarro.

“Tienen todo detenido, hicieron un conteo por unas horas, y luego salen a dar este anuncio, y detienen el conteo, y luego sale el gobernador a declarar a Pablo Alfaro, perdón a Pablo Lemus como gobernador, y la verdad que es una elección en donde el pueblo de Jalisco decidió, y no voy a permitir que se la roben, porque han estado mintiendo de manera constante y contundente, porque dicen que Pablo Lemus tiene 20 puntos arriba, Y es mentira, y luego quiero decir que Enrique Alfaro de manera ilegal y mintiendo sale y dice que Pablo Lemus es ganador“, dijo.

Y agregó: “yo tengo el cómputo de las actas, si alguien dice que Pablo Lemus es el ganador, y yo viera que en todas las actas qué tengo que la gente no me favoreció, entonces no tendría problema en reconocerlo, pero veo que no es así, no sé porque no quieren soltar la gubernatura“, dijo.

Finalmente se indicó que hay violaciones sistemáticas en el desarrollo del conteo del Instituto electoral, por lo cual, de no haber un cambio en la tendencia, no habrá otro camino más que acudir a la vía de la impugnación.