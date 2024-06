Programa Mentoring de la UAG Cumple 10 Años de Éxitos

El Programa Mentoring UAG, de la Universidad Autónoma de Guadalajara, es una iniciativa que conecta a estudiantes de nuevo ingreso (mentorizados) con alumnos de cursos superiores de la misma carrera (estudiantes Mentores Jr.).

Esta conexión está diseñada para facilitar la integración académica y social de los nuevos estudiantes, mientras que los mentores desarrollan competencias transversales cruciales para su futuro profesional.

Los mentores son estudiantes sugeridos por sus docentes debido a cualidades específicas que los convierten en candidatos idóneos para esta labor.

Sin embargo, su participación en el programa es completamente voluntaria.

Una Década de Logros

“Este año, celebramos los 10 años del Programa Mentoring UAG. Una década de dedicación y esfuerzo ha llevado a innumerables estudiantes a alcanzar sus metas académicas y personales, fortaleciendo la comunidad universitaria y creando líderes responsables y comprometidos”, señaló la Lic.

Nashieli Guadalupe Zepeda Aguirre, Coordinadora de Bienestar Estudiantil. En 2014, el Mtro. Juan Carlos Leaño del Castillo, Vicerrector Administrativo de la UAG, lanzó una iniciativa con la visión de transformar a un grupo de jóvenes en líderes.

Su objetivo era proporcionarles herramientas y habilidades esenciales para el liderazgo, implementando un modelo de asesorías académicas entre pares, es decir, de alumno-alumno. Esta innovadora aproximación buscaba fomentar un ambiente de colaboración y aprendizaje mutuo.

El programa recibió un impulso significativo con la participación del Mtro. Humberto López Gómez, Director de Innovación Educativa, quien contribuyó a su desarrollo y consolidación.

Así nació el programa de “Mentoring”, una plataforma que desde entonces ha sido fundamental en la formación de líderes jóvenes, facilitando su crecimiento tanto académico como personal.

Cálida Bienvenida

Como parte de este programa, se realizó una bienvenida a los alumnos que se incorporan como Mentores Jr. Los alumnos participaron en un enriquecedor taller de integración que incluyó dos conferencias destacadas.

La primera, titulada “Inteligencia emocional: que las emociones actúen a tu favor y no en tu contra”, fue impartida por la Mtra. María del Carmen Ornelas. La segunda, “Mentoría para una mejor vida”, estuvo a cargo del Dr. René Llamas Rembao, reconocido motivador, apasionado del desarrollo personal y empresario por vocación.

Además de las conferencias, los estudiantes participaron en diversas actividades diseñadas para fomentar la colaboración y el espíritu de equipo.

El evento concluyó con un emotivo convivio, donde los presentes tuvieron la oportunidad de compartir experiencias y fortalecer los lazos comunitarios.

Alumna de la UAG Gana Primer Concurso de Investigación Virtual

La alumna Alejandra Ramón de la Cruz, estudiante Arquitectura del Campus Tabasco de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), obtuvo el primer lugar en el “1st International Youth Conference on Social and Economic Studies”, organizado por la UAG y la Universum International College, de Kosovo, que se realizó de manera virtual.

En este evento, estudiantes de ambas universidades presentaron proyectos de investigación sobre innovación y sustentabilidad. Esto es parte de los beneficios de formar parte de la RED CINTANA Education, en la que ambas instituciones pertenecen.

Como parte del premio, la ganadora será invitada a participar en un programa de desarrollo internacional en línea, con otros estudiantes y miembros de la Arizona State University (ASU) y CINTANA Education.

El proyecto de investigación ganador se tituló “Postmodern architecture of the late 20th century and early 21st centuary in Villahermosa, Tabasco: Architectural analysis of the Papagayo Interactive Museum”.

Además, la alumna Diana Meza González, obtuvo mención honorífica por la calidad de la metodología aplicada a su investigación.

Muestran sus Trabajos

El evento duró dos días y contó con la participación de profesores de todas las unidades académicas de la UAG, quienes al igual que los alumnos expusieron soluciones innovadoras con sentido de responsabilidad ambiental y social a las problemáticas que se enfrentan en la actualidad.

En total se presentaron 31 trabajos de investigación, de los cuales 9 correspondieron a estudiantes de la UAG.

Por parte de la Autónoma participaron 23 alumnos, 9 profesores asesores y 7 académicos fueron jueces en este encuentro de investigación.

La temática del congreso giro entorno a los “Futuros sostenibles: el nexo entre el desarrollo económico sostenible y la protección del medio ambiente”.

Algunos de los proyectos que expusieron durante estos días fueron los siguientes: Sustainable development: from the perspective of environmental accounting to the finacial management of Mexican companies. A landscape proposal for an integral pollinator garden for socio-environmental development. Fashion adrift. Sustainable community center in Zapotlanejo, Jalisco. Advances in the development of tailor-made color alcoholic beverages base don an accelerated maturation process. The use of artificial intelligence to address countries’ challenges in food security and poverty.