Muere Hombre Formado Para Votar, en Guadalajara

Se Habría Tratado de un Infarto

Elementos de la Guardia Nacional Recuperación Material Electoral en una Finca Particular, ya que el Presidente de Casilla no se Presentó: IEPC

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Sin registrar incidentes mayores que obstaculizaran el seguimiento de las elecciones, en la jornada electoral de ayer murió un hombre en Guadalajara mientras estaba formado para votar; se habría tratado de un infarto.

Al corte de mediodía de ayer que dieron las autoridades electorales sobre el desarrollo de la jornada electoral, el vocal ejecutivo de la Junta Local del INE Jalisco, Luis Zamora Cobián, confirmó que durante la mañana un hombre de 51 años perdió la vida mientras esperaba turno para emitir su respectivo sufragio.

Esto ocurrió en la casilla 1158 continua 1, ubicada en la avenida Maestros 2069 en la colonia Ayuntamiento, del municipio de Guadalajara, a donde se dirigieron los servicios médicos para atenderlo, sin poder hacer ya nada por la persona.

“Lamentablemente falleció un ciudadano de 51 años, varón, estaba al exterior de la casilla, un infarto, la verdad joven relativamente, pero de 51 años, desafortunadamente perdió la vida”.

Por otro lado, Zamora Cobián refirió que elementos de la Guardia Nacional tuvieron que intervenir para la recuperación de material electoral en una finca particular, ya que el presidente de casilla no se presentó.

Esto fue en el distrito 16, sección 2546 de Tlaquepaque, en donde la casilla tuvo que abrir hasta las diez de la mañana por este incidente. A decir del presidente de la junta local, cuando no acudió el ciudadano, elementos de la Guardia Nacional y del INE fueron al domicilio de la persona y a la que por cierto no encontraron. Fueron familiares del sujeto quienes permitieron el ingreso de autoridades al domicilio, solo para constatar que el material electoral ahí se encontraba.

“El detalle que más nos interesó y demandó la atención nuestra, para poderlo revertir, es que a quien nombramos de presidente sencillamente no llegó. Fuimos a su domicilio en Tlaquepaque, nos acompañó personal de la Fiscalía, personal de la Guardia Nacional, tocamos, no nos abrían, no estaba el paquete, sin embargo, hicimos contacto con familiares de la persona; amablemente nos permitieron accesar al domicilio y ahí estaba el material”, relató.

También, informó que amanecieron dos casillas bloqueadas para impedir la votación de la ciudadanía, en el Distrito 4 en Zapopan. Las dos estaban ubicadas en escuelas, pero mientras una apareció con cadenas y candados, la otra se encontró con chapopote en la reja. Esto no pasó a mayores, ya que se retiró todo esto y se hizo la apertura con normalidad.

“Son hasta ingeniosos, pero es absurdo, nosotros ya teníamos el permiso, la autorización de la Secretaría de Educación para romper cualquier candado, cadena. Alguien decía ‘vamos a contratar a los cerrajeros’, bueno, es más fácil un martillo y es más rápido y oportuno”, añadió.

Además, y sin dar a conocer las razones, añadió que se reubicaron cuatro casillas en los distritos 8 y 11.