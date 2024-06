Claudia Delgadillo Asegura Tener la Victoria con 10 Puntos de Ventaja

“En el Interior del Estado Arrasamos con la Votación”

“La Encuestadora Mendoza y Blanco nos da a la Coalición Sigamos Haciendo Historia por Jalisco, Encabezada por su Servidora, 46.3 por Ciento, Contra 35.4 Para el Candidato de Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus, 18.3 por Ciento Para Laura (Haro)”

Por Rafael Hernández Guízar

Claudia Delgadillo González, candidata de la mega coalición, se declaró ganadora de la elección por la gubernatura de Jalisco, con una ventaja de 10 puntos sobre su más cercano rival, el emecista Jesús Pablo Lemus.

En punto de las 19:30 horas de este domingo, cuando aún no iniciaba el Programa de Resultados electorales Preliminares (PREP), Claudia Delgadillo dio a conocer que los resultados de dos casas encuestadoras le otorgaban una ventaja superior a los 10 puntos sobre Lemus Navarro, quien presuntamente tendría el 35.4 por ciento de intención del voto, y finalmente, apenas 18 por ciento de las preferencias electorales para la candidata de la coalición integrada por los partidos PRI, PAN y PRD, Laura Haro.

“Mi reconocimiento a las personas que participaron como funcionarios de casillas, gracias por todo su trabajo y entrega el día de hoy (ayer), tenemos información de encuestas de salida como la empresa encuestadora Mendoza y Blanco, que nos da a la coalición Sigamos Haciendo Historia por Jalisco, encabezada por su servidora, con 46.3 puntos contra 35.4 para el candidato de Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus, 18.3 por ciento para Laura (Haro). Ganamos. En este momento nuestros amigos en las casillas están cuidando los votos”, aseguró Delgadillo González.

También destacó que, a diferencia de Pablo Lemus Navarro -quien ayer mismo se pronunció casi al mismo tiempo también como ganador, pero con una diferencia de 20 puntos porcentuales- ella sí contaba con datos certeros de una empresa seria y responsable y que no pasó el análisis solamente en datos efímeros que arroja una encuesta de salida.

Indicó que el triunfo fue arrasador en la zona metropolitana de Guadalajara, aunque al interior del Estado, la tendencia a favor de su candidatura fue con un margen más amplio; por ello resaltó que, en municipios como Guadalajara y Zapopan, la votación fue más cerrada, y con un margen más pequeño, aunque importante, obtuvo el triunfo en las urnas.

“Lo voy a decir de manera muy transparente, en zona metropolitana, donde gobernó el hoy candidato perdedor Pablo Lemus, que estuvo en Guadalajara y Zapopan, ahí llevamos sólo con algunos puntos, en el interior del Estado arrasamos con la votación, con más de 10 puntos en las encuestas, pero además en este conteo que se está haciendo, y lo estamos manifestando, hoy (ayer) ustedes van a ver que los datos que les doy son ciertos, estoy muy agradecida con nuestra gente que votó”, agregó Claudia Delgadillo.

Asimismo, destacó que la participación de la ciudadanía este domingo en las votaciones fue “histórica”, toda vez que hubo incluso sitios en donde la gente no pudo emitir su voto por la falta de boletas, o bien por la saturación en las casillas.

“Las casillas estuvieron a reventar, muy llenas, sí hubo también quienes llegaron a las casillas ya no pudieron emitir su voto porque las urnas estaban totalmente repletas, cosa que me da mucho gusto, porque el pueblo de Jalisco salió y se manifestó y dijo lo que quería. Quiero ser muy respetuosa, y tal vez al final los resultados van a mostrar que la tendencia puede ser un poco menor, pero no menos de ocho puntos a favor de su servidora”.

Por último, Claudia Delgadillo, en compañía de los candidatos al Senado de la República, presidentes de los partidos Futuro, Morena, Hagamos, Verde Ecologista de México y del Trabajo, así como con los candidatos a las presidencias municipales de Guadalajara, Zapopan, El Salto y San Pedro Tlaquepaque, aseguró que habría festejo en La Minerva para celebrar con la ciudadanía el triunfo arrasador que obtuvo la coalición en los comicios, y que por los próximos seis años, igual que lo hizo a escala federal el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ella daría ruedas de prensa denominadas “mañaneras” por los próximos seis años.

“Ganamos Zapopan”

Pedro Kumamoto, el candidato a la presidencia municipal de Zapopan por la misma coalición, salió también ayer a votar en compañía de su esposa, en una casilla ubicada frente al bosque Los Colomos.

Fue recibido por la ciudadanía con abrazos y muestras de apoyo, sin embargo, un grupo de personas le empezó a gritar “traidor, traidor”, en un claro afán de descalificarlo públicamente y provocarlo.

No obstante, horas más tarde Pedro Kumamoto se proclamó también como ganador de la presidencia municipal de Zapopan, y dejó en claro que, pese a todos los intentos de hacer trampa por parte del partido Movimiento Ciudadano, el triunfo fue claro y contundente.

“La transformación llega a los municipios del área metropolitana de Guadalajara, estoy muy contento por lo que viene porque vamos a trabajar en coordinación con la Federación, estados y municipios. En Jalisco y en Zapopan se benefició a la coalición Sigamos Haciendo Historia. Fue un proceso que requería del trabajo y la coordinación de muchísimas personas, y finalmente lo que les quiero decir, es que vamos a defender cada uno de sus votos, cada una de las voluntades, porque lo que los naranjas quisieron hacer es corrupción, amedrentando, deteniendo jóvenes, lo que quisieron hacer con tantos delitos electorales, no lo lograron, no lograron imponer su lógica, y el día de hoy ganamos Zapopan con la coalición”.

Al Senado

Carlos Lomelí Bolaños, el candidato al Senado de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia, destacó que la cantidad de personas que salió a votar durante el proceso electoral del día de ayer fue histórico, y que gracias a la decisión ciudadana, él llegará al Congreso de la Unión, así como Claudia Delgadillo al gobierno de Jalisco y Claudia Sheinbaum a la presidencia de la República.

“Solamente así vamos a poder construir el segundo piso de la transformación, sabemos que hay fuerzas que se quieren aferrar a que no lleguen los cambios en un estado tan importante como este, pero la decisión fue tomada, y el pueblo de Jalisco se volcó a las urnas, y lo único que esperamos es que estas dos encuestas que se tienen sean verificadas contando acta por acta, casilla por casilla, y se van a clarificar estos resultados”.

Señalan a Diego Monraz por Amenazas

Diego Monraz Villaseñor, el ex secretario de Transporte del gobierno de Jalisco, orquestó guerra sucia y amenazas previo a los comicios celebrados ayer 2 de junio, denunció Claudia Delgadillo González, la candidata al gobierno del Estado por la coalición Sigamos Haciendo Historia.

El día de ayer antes de emitir su voto, Delgadillo González indicó que Diego Monras Villaseñor fue partícipe directamente en amenazas contra ciudadanos y funcionarios, actos de presión, incluso contra funcionarios, todo esto, para favorecer al candidato del partido Movimiento Ciudadano, Jesús Pablo Lemus Navarro, y obviamente, según adujo, para perjudicarla a ella en las votaciones.

“Hay muchos funcionarios, de primer nivel, y voy a decir el nombre de uno, finalmente no tengo prohibido hacerlo, (Diego) Monraz de Movilidad. Ojalá que el tipo ya se haya calmado, y su renuncia sea únicamente para ir a votar, y no para estar amenazando a la gente que está trabajando”, aseguró.

Claudia Delgadillo destacó que analizan la posibilidad de interponer las denuncias correspondientes, algo en lo que prefirió no dar más detalles.

“Les Quitamos Joya de la Corona”

Por su parte, José María Chema Martínez, el candidato por la misma coalición a la presidencia municipal de Guadalajara, votó ayer temprano en la colonia Miravalle, acompañado de su familia y amigos, el también diputado destacó que esperaba una votación nutrida.

Horas más tarde, salió a festejar su triunfo, resaltando: “Les quitamos la joya de la corona”.

“Literal, les quitamos la joya de la corona, y con todo y trampas, porque nos levantaron a 21 personas que todavía siguen en la barandilla de la policía de Guadalajara, ni aún con esas mañas lograron contener esta euforia de los tapatíos”, dijo el morenista.