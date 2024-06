Mueven Huelga de Hambre al Congreso

Urgen Aprobar Ley Contra la Violencia Vicaria

Realizan Traslado luego de “una Agresión a una Compañera”

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Con la finalidad de reforzar la exigencia ante el desdén de diputados locales por reformar la Ley Contra la Violencia Vicaria, feministas que empezaron huelga de hambre en el Centro de Justicia para la Mujer (CJM) en Guadalajara trasladaron su campamento a las afueras del Congreso de Jalisco; urgieron porque se apruebe a la brevedad posible la ley en la materia.

El viernes pasado integrantes del colectivo Madre Yo Sí Te Creo iniciaron una huelga de hambre, en tanto que activistas del Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria hicieron lo propio con un plantón afuera del congreso local, en un afán de implementar dos frentes y meter presión debido a que la ley que exigen lleva al menos dos años en la congeladora legislativa.

Por eso, con tiendas de campaña, un enorme toldo y pese a las inclemencias de las altas temperaturas, ayer feministas cumplieron 48 horas sin comer, bajo el llamado de que diputados aprueben y publiquen la iniciativa de Ley Contra la Violencia Vicaria.

“Hemos cumplido 48 horas en este movimiento de la huelga de hambre y tomamos la determinación de movernos e instalarlos a las afueras del Congreso del Estado de Jalisco, esto ha sido por una serie de hechos que consisten en que hubo una agresión a una compañera, o al menos nos sentimos en riesgo”, expresó una de las activistas.

Además, señaló que las condiciones para asentar el campamento en el CJM no eran las más adecuadas, ya que estaban en plena calle, con riesgo a que fueran atropelladas por el constante ir y venir de automóviles.

“También (nos movimos) con nuestras compañeras (del frente) para manifestar que estamos en la misma lucha, que nos estamos sumando en este momento al congreso a todas las acciones que estamos emprendiendo para darles continuidad aquí mismo”.

Son alrededor de 14 mujeres las que emprendieron esta lucha para lograr la aprobación de la ley, la cual se podría discutir en el congreso el próximo martes, o al menos eso fue lo que diputados que las atendieron les expresaron el viernes pasado.

Sin embargo, no dejaron de lamentar el desdén al tema, sobre todo porque este ya ha sido discutido lo suficiente, pues mientras en el congreso prolongan la iniciativa, en la entidad miles de mujeres siguen siendo víctimas de este tipo de violencia, la cual consiste en que los hijos son maltratados por el padre comúnmente para dañar a sus madres.

“Pedimos que se haga una convocatoria para una sesión extraordinaria. Sabemos que se puede convocar, sabemos que está dentro de sus competencias. Hemos escuchado que a lo mejor no se hace que por ciertos diputados podrían no acudir, pero ese sería problema de los diputados, quizá exhibirlos, porque se nos dice que se nos quiere apoyar y no acudir no sería apoyo”, añadieron.