Basurero al Aire Libre

En Miravalle

Por Rafael Hernández Guízar

En un basurero al aire libre se convirtieron los denominados puntos limpios de la colonia Miravalle, en Guadalajara.

Estos contenedores de basura, que fueron colocados por la administración pública municipal tapatía para que se deposite una cantidad mayor de desperdicios y luego pasar a recogerlos, fueron una muy mala estrategia, así lo consideran los vecinos de calles como la avenida Artes Plásticas, sitio en donde se encuentra uno de estos puntos, que ha servido para la generación de plagas, pésimos olores, y muchas, sobre todo muchas, ratas y cucarachas.

“Ya quisiéramos ver que se viniera a vivir aquí el presidente municipal, aquí enfrente de las cochinadas éstas donde viene la gente puerca dejar su basura, es el colmo señor, dejan hasta los pinches perros muertos, todos tiesos en costales vienen y los avientan, el olor pues nomás respire, es insoportable, es una chinga”, criticó muy molesta la señora Berta Ramírez, una de las vecinas entrevistadas por este reportero.

Tras recibir una denuncia ciudadana en nuestra redacción, acudimos a la zona en cuestión para escuchar las quejas de los molestos vecinos, y en efecto, constatamos las malas condiciones y la gran cantidad de basura y desperdicios en general que dejan las personas en estos denominados puntos limpios.

Desde bolsas con basura, hasta muebles y animales muertos, la gente en general deja de todo en estos lugares, en donde, además de la gran cantidad de cosas abandonadas, se vive otro serio problema, las fallas del servicio de recolección de basura.

“Pues imagínese nada más puerca la gente que viene y deja aquí su pinche basura, y puercos los cabrones del Ayuntamiento que no vienen y los recogen, jodido uno que vive enfrente, de verdad que estamos jodidos los que vivimos aquí, por eso le digo que ya quisiéramos ver que viviera aquí enfrente el pinche presidente municipal a ver si se le quitan las ganas de andar haciendo estas pendejadas, yo no sé si se fue de viaje y creyó que iba a ser la mejor idea del mundo, o que tiene en la cabeza además de aire, pero sí deberían de tomar en cuenta a la gente, porque nomás vienen hacer sus pinches agujeros, ponen los botes horribles estos, y ya, nos chingamos todos. La gente es puerca por naturaleza, eso nunca va cambiar, entonces la autoridad tiene que prever eso, y si no que vayan y le dejen la basura el pinche presidente municipal a su casa”, siguió la molesta mujer.

El llamado de los vecinos y comerciantes fue a las autoridades, para que haya una vigilancia constante por parte de la policía municipal, para consignar a todas las personas que hacen mal uso de ellos, y a quienes abandonan la basura en la vía pública, así como para que mejoren la recolección de basura.