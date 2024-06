Viven Inseguridad en El Colli Urbano

“Voto de Castigo Contra Movimiento Ciudadano”

“Estamos Hartos de no Poder Salir Tranquilos a la Calle”

Por Rafael Hernández Guízar

Enormes problemas de inseguridad se viven en la colonia El Colli Urbano, de Zapopan. El Ayuntamiento simplemente no hace caso a las peticiones de los vecinos para acabar con el problema.

En diversas avenidas de esta colonia ubicada al poniente de la ciudad, así como en calles aledañas, se registran robos de autopartes, robos a transeúntes y robos a casa habitación, algo que se ha denunciado hasta el cansancio por parte de los moradores de este sitio, quienes no han tenido respuesta por parte de la comisaría general de seguridad pública, algo que sin duda alguna traerá consecuencias negativas en las próximas elecciones.

“Nosotros ya estamos hartos de estarles pidiendo de favor que nos hagan caso, estamos hartos de estar teniendo que cuidarnos y no poder salir tranquilos a la calle. ¿Usted cree que es justo que deje su carro y que regrese y ya no tenga la computadora o le falta un espejo, o que alguien salga de vacaciones y al regresar ya no estén sus cosas porque se metieron a su casa? Yo creo que lo menos que pueden hacer es atender la seguridad como se debe, y como ya se los estuvimos diciendo y no nos hacen caso, pues es bien sencillo, vamos a cobrárnosla en las urnas, voto de castigo contra Movimiento Ciudadano”, aseguró uno de los vecinos entrevistados.

“Nosotros no podemos seguir así, de verdad como le comento es bastante feo tener que salir cuidándose de que no le llegue alguien, o sobre todo también de que no me roben algo en la calle, eso es bastante desmotivante, eso es bastante desagradable, esta colonia al paso del tiempo se ha convertido en una zona muy conflictiva. No estamos dispuestos a vivir así, esto viene desde que Pablo Lemus era presidente municipal, más o menos estaban las cosas tranquilas y de pronto se pusieron peor, por eso le comento que vamos a tener que hacer un voto de castigo, porque si no entienden por las buenas, pues entonces para que los queremos gobernando”, agregó molesto ciudadano.

La colonia, en general, presenta varias muestras de descuido, desde bolardos que fueron colocados en las esquinas de calles y avenidas y que ya están rotos, llenas de grafiti, hasta calles en mal estado y varias luminarias en desuso.

Por ello, advirtieron que en las próximas elecciones estarán los vecinos generando un voto de castigo.