Haro Firma Compromisos por el Medio Ambiente

“Jalisco Está en la Total Desprotección”

“No Solo es la Crisis Gravísima de la Inseguridad, es la Deforestación, la Devoración de los Territorios”

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Ante las próximas elecciones que se llevarán a cabo el 2 de junio, Laura Haro Ramírez, candidata a la gubernatura de Jalisco por el PRI-PAN-PRD se comprometió con activistas a proteger y salvaguardar el medio ambiente.

Como parte del último acto de campaña que realizó ayer por la mañana, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco se reunió con miembros de la asociación Ciudadanos por el Medio Ambiente (CIMA), en el Bosque Pedagógico del Agua, con la finalidad de intercambiar puntos de vista en torno a su agenda medioambiental y las inquietudes de esta agrupación.

En este encuentro, la tricolor firmó una serie de compromisos por la conservación y protección del agua, así como de los recursos ecológicos de Jalisco, garantizando que en su gobierno sí se tomarán en serio las cosas en favor del medio ambiente.

“Hoy como aspirante a gobernar un territorio multidiverso, un estado con tanta riqueza, veo que Jalisco está en la total desprotección. Hay muchas cosas que me preocupan. Conozco cada una de las regiones y conforme voy a cada uno de los territorios más me comprometo, porque las crisis son severas. No solo es la crisis gravísima de la inseguridad, es la deforestación, la devoración de los territorios”.

Mencionó que durante más de una década, en su paso como activista medioambiental, ha protegido y luchado por la conservación del Bosque Pedagógico del Agua y la promoción algunas iniciativas para el fomento de las Áreas Naturales Protegidas y para la reforestación.

Por ello, aseguró que su gobierno estará encabezado por profesionales y asociaciones que se involucren en conjunto con las autoridades. También, se comprometió a atender las crisis que afectan la mayor parte de los ecosistemas, como la del agua, la basura, los incendios forestales, la tala descontrolada, los desechos tóxicos y la falta de concientización para el cuidado y protección de estos recursos.

Además, mencionó que parte de su plan de atención a estas problemáticas se centrará en la regulación en cada uno de los municipios y en el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la sanción, la prevención e investigación de los delitos medioambientales. Esto, añadió, se sumará a la concientización que implementarán sobre el ahorro del agua y la reforestación en los planes de estudio de educación básica y media superior.

En síntesis, la candidata se comprometió a promulgar una Ley General de Aguas para la regeneración de la cuenca Lerma-Santiago, a crear un Plan Maestro de Restauración Geohidrológico de la subcuenca Colomos-Atemajac, a la instalación de plantas tratadoras de aguas residuales y a la recuperación de zonas federales invadidas por fraccionamientos.