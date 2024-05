“Vamos a Salir a Votar Para que México Siga Siendo el Mejor País del Mundo”: Claudia Sheinbaum

“Las Claudias” Convocan a más de 80 mil Simpatizantes

Ante Miles de Personas de Todo lo Largo y Ancho de Jalisco, Claudia Sheinbaum Culmina sus Recorridos por los 32 Estados de la República Mexicana

Votar este 2 de junio para que México siga siendo el mejor país del mundo fue el mensaje de la candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” (Morena, PT y PVEM) a la Presidencia de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien realizó en Jalisco su último evento de campaña en el interior del país, previo al gran cierre en el Zócalo de la Ciudad de México, el Zócalo de todas las mexicanas y mexicanos.

“Vamos a salir a votar por la verdadera democracia, no como los fraudes del PRIAN, del ‘haiga sido como haiga sido’ de Calderón, la verdadera democracia del pueblo y para el pueblo. Vamos a salir a votar por nuestras libertades porque los únicos que podemos garantizar la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de manifestación somos los de la Cuarta Transformación. Vamos a salir a votar por los derechos del pueblo, del bienestar del pueblo. Vamos a salir a votar para que México siga siendo el mejor país del mundo”, convocó.

Recordó que la Cuarta Transformación es la única opción que garantiza la continuidad y ampliación de los programas sociales, así como los proyectos que permitan el acceso a derechos como la educación y la salud.

Para el estado de Jalisco, Claudia Sheinbaum se comprometió a llevar el tren de pasajeros que conecte a la Ciudad de México con Guadalajara; el saneamiento del Río Santiago; así como la coordinación para garantizar seguridad y desarrollo en esta entidad.

“Este 2 de junio Jalisco va a hacer historia y me comprometo con ustedes a que vamos a traer el tren de México a Guadalajara, que vamos a limpiar el río Santiago y que vamos a traer más seguridad y prosperidad a Jalisco”, anunció.

Celebró la oportunidad de recorrer todo el país durante esta campaña y adelantó que el cierre de mañana en la Ciudad de México será un evento espectacular rumbo a la victoria del próximo 2 de junio.

“Hemos hecho una campaña extraordinaria, hoy es el último acto de nuestra gira, para mañana (hoy) cerrar en el Zócalo de la Ciudad de México, en el centro político del país, en la capital de todas y todos los mexicanos; y estoy segura de que será un cierre espectacular y que de ahí podremos decir: Del Zócalo a la victoria”, adelantó.

Por su parte, Claudia Delgadillo, candidata a la gubernatura de Jalisco destacó los intereses compartidos con la candidata presidencial para construir un México de libertades, democrático y sin racismos que caracterizan a la oposición.

“Usted lo ha dicho Doctora, Claudia Sheinbaum, nos une el anhelo de construir un México democrático, justo, de libertades, soberano, libre de racismos y clasismos; nos indigna que tengamos pobreza, la desigualdad, nos indigna mucho la corrupción, pero nos une a todos los que estamos aquí el amor a México y el amor que le tenemos a Jalisco”, puntualizó.

Finalmente, José María Martínez, candidato a la Presidencia Municipal de Guadalajara, agradeció el apoyo y acompañamiento de Claudia Sheinbaum en este cierre de campaña y afirmó que con su apoyo van a sacar a los que hoy ostentan el poder para traer un gobierno con bienestar a Jalisco.

“Ha llegado el momento de demostrarle a estos sinvergüenzas de Movimiento Ciudadano que ostentan el poder, que el poder verdaderamente invencible está aquí en el pueblo y el próximo 2 de junio los vamos a sacar con la esperanza de un cambio con bienestar; a esos sinvergüenzas vamos a demostrarles junto con la Doctora, Claudia Sheinbaum y Claudia Delgadillo que Guadalajara no se rompe, que Guadalajara no se vende y Guadalajara no se raja”, concluyó.

Al evento, al que asistieron más de 80 mil personas -según los organizadores- también acudieron los candidatos al Senado de la República Rocío Corona Nakamura y Carlos Lomelí; las y los candidatos a diputados federales Juan José ¨Choco¨ Hernández, Mariana Hernández, Favio Castellanos, Itzul Barrera, Mery Pozos, Antonio Pérez Garibay, José Luis Sánchez; los candidatos a diputados locales, Leonardo Almaguer y Tonatiuh Bravo Padilla; María Elena “Nena” Farías, candidata a presidenta municipal de El Salto; Gonzalo Álvarez, candidato a presidente municipal de Zapotlanejo; Lourdes “Lulú” Barrera, candidata a presidenta municipal de Tlajomulco de Zúñiga; Sergio Chávez, candidato a presidente municipal de Tonalá; Laura Imelda Pérez Segura, candidata a Presidenta Municipal de Tlaquepaque; y Pedro Kumamoto, candidato a presidente municipal de Zapopan.

De igual forma, asistió Mario Delgado, presidente nacional de Morena; Gerardo Fernández Noroña, coordinador de Enlace con Organizaciones Sociales y Civiles; Alberto Anaya, dirigente nacional del PT; Manuel Velasco Coello, Coordinador de Alianzas; Leonel Cota, Delegado Político en Jalisco; Katia Castillo, Presidenta de Morena en Jalisco; Susana de la Rosa, representante de FUTURO en Jalisco; Ernesto Gutiérrez, presidente del Partido HAGAMOS en Jalisco; Alfonso Zepeda, dirigente del Sindicato de Trabajadores del Estado; y José Antonio Sánchez Ramírez, Presidente del Partido Verde en Jalisco.