“Tapizan” Calles con 5 mil Cédulas de Búsqueda

Manifestación Afuera de Palacio de Gobierno

Colectivo Luz de Esperanza Jalisco: Hay alrededor de 22 Desaparecidos, 8 mil más de los que Reconoce el Gobierno Estatal

Por Rafael Hernández Guízar

Familiares y amigos de desaparecidos en Jalisco tapizaron ayer el centro de Guadalajara con cédulas de búsqueda.

Integrantes del Colectivo Luz de Esperanza Jalisco se manifestaron ayer en las afueras de Palacio de Gobierno para pegar calcomanías con las cédulas de búsqueda de personas desaparecidas, protesta con la que pretenden que no sólo las actuales autoridades, sino próximas le den seriedad al tema.

“Se pusieron alrededor de cinco mil cédulas de búsqueda, con la intención de seguir de civilizando esto, con la esperanza de que alguien pueda reconocer alguna de las caras en las cédulas y dar información”, dijo Héctor Flores, coordinador del movimiento.

Destacó que se estima que en Jalisco hay una cifra abrumadora de desaparecidos, 22 mil aproximadamente, es decir, alrededor de ocho mil más de los que reconoce oficialmente el gobierno estatal.

Destacó también que, de todos los candidatos, solamente hubo acercamiento con Claudia Delgadillo González, la candidata a gobernadora por la coalición Sigamos Haciendo Historia por Jalisco; los demás simplemente ni siquiera contestaron a su llamado para trabajar propuestas en conjunto para frenar el enorme problema de las desapariciones forzadas en la entidad.

“Esperamos que haya propuestas serias y reales, porque nunca se presentaron (con nosotros), no hay ninguna certeza de qué es lo que va pasar con la administración, y al final los colectivos y los familiares no hemos sido escuchados. Quisiéramos que nos hicieran caso porque sabemos que el Estado está rebasado, porque no se puede estar alardeando de ciertas cosas cuando se tiene este problema tan grande”, lamento Héctor Flores.

Y siguió: “Con Claudia Delgadillo tuvimos un acercamiento, de hecho, trabajamos un protocolo inicial, tuvimos algunas reuniones, pero con los demás candidatos no hubo acercamiento. El tema va más allá de los partidos, yo creo que es como sociedad, todos tenemos que entrarle a esto, sin importar los colores ni la ideología, tiene que haber un respeto a la vida, una lucha por la vida en donde debemos de participar todos”.

Indicó que al momento en la Fiscalía continúa la dilación para atender la mayoría de los casos.