Pega Calor a Tianguistas

Descomposición de Alimentos

Por Rafael Hernández Guízar

Las altas temperaturas que se registran en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) complican la economía de comerciantes en tianguis y mercados municipales.

Entre los incrementos desmedidos que se dan súbitamente a diversos productos de la canasta básica, y el poco tiempo que duran estos en descomponerse por el calor tan abrumador que azota a la ciudad, las mermas de los comerciantes son grandísimas, al grado de que en muchas ocasiones ni siquiera logran rescatar sus inversiones.

“Andamos tirando un montón de mercancía por el calor, y no sabemos ni qué hacer. Pero bueno, pues ahí andamos, ya que. Los jitomates baratitos, no sirven para nada, es pura basura, y no están buenos, y tampoco están tan baratos, y los que son buenos, tampoco están tan fáciles porque anda muy caros. El aguacate está carísimo, también el chile poblano, el que es para rellenar llegó hasta 70 pesos, todos los chiles”, dijo uno de los comerciantes entrevistados en el municipio de Tonalá.

Y es que los comerciantes, sobre todos los de los tianguis, deben mantener expuesta su mercancía, y las inclemencias del tiempo hacen que por desgracia muchas de las mercancías se les eche a perder, lo cual implica una pérdida segura cada vez que arman sus puestos para comerciar.

Por ello, comerciantes entrevistados hicieron un llamado urgente al gobierno de la República, para que haya una regulación en los precios que les permita a ellos adquirir los productos del campo a precios más accesibles, y así evitar las pérdidas económicas tan cuantiosas que están diezmando su economía.