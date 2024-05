Cosío le Pide a Laura Haro Declinar por Lemus

Quiere, a Toda Costa, que Gane el Emecista

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Por no tener condiciones para ganar y a su vez para no favorecer a Morena, que es a quien quieren vencer, integrantes de la organización política Confío en México exhortó a Laura Haro, candidata a la gubernatura de Jalisco por el PRI-PAN-PRD, a declinar sus aspiraciones en favor de su contrincante de Movimiento Ciudadano (MC), Pablo Lemus Navarro.

En rueda de prensa el líder de esta organización, el ex priísta Salvador Cosío Gaona, exhortó a los partidos políticos y candidatos en general de la oposición a nivel estatal y federal -que no tengan posibilidades de ganar en las elecciones del 2 de junio- a que se bajen de la contienda y permitan el triunfo holgado de Lemus Navarro.

“El llamado es para que los militantes de partidos razonen, pero no nada más a ellos, sino a quienes los lideran. En este caso muy específico me refiero a Laura Haro, que es la candidata de los partidos PRI, PAN, PRD, en la alianza Fuerza y Corazón por Jalisco. En todas las encuestas el porcentaje estimado de preferencia de la candidata priísta está entre el 8 y 10 por ciento, una cantidad que no le da la mínima posibilidad de ser competitiva y ganar”, expresó.

Nuevamente pugnó por implementar lo que él llama “voto útil”, por lo cual pidió a la militancia del PRI, el PAN y el PRD sumarse a esta iniciativa para continuar trabajando a nivel federal por el voto a la candidata de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, y el por el candidato de MC en la entidad, es decir, Pablo Lemus.

“Es importante que (Laura Haro) se baje y que provoque que sus partidarios lo hagan también por Lemus, para que ese porcentaje que le atribuyen las encuestas se sume y haga que Lemus gane con una contundencia incluso mayor a dos dígitos, muy amplia, para evitar que Morena, que es violencia, que es caos, que es terror, que es zozobra, aproveche la diferencia que según ellos no es tan grande y pretendan judicializar inadecuadamente, generar inconformidad, violentar, generar una percepción de algo erróneo y evitar que la transición se lleve”.

El presidente de Confío en México aseveró que no quieren que Morena llegue a Jalisco, pero tampoco pretenden que el partido siga con su poder en la federación, por lo que también recalcó la importancia de actuar para quitarle espacios al partido guinda en la Cámara de Diputados y el Senado de la República.

“Con todo respeto a su investidura y su trayectoria, que lo hagan (se bajen de la contienda) por Jalisco, que hagan una suma para que Morena pierda a un senador, es decir, el partido que gana se lleva dos senadores, el segundo lugar uno. Si Morena llegara a ganar el primer lugar se llevaría dos”, insistió.

Con respecto al resto de los municipios de Jalisco y sus distritos, señaló que luego del corte del proceso electoral determinaron que el voto útil se debería orientar a los candidatos de MC y algunos otros de Fuerza y Corazón por Jalisco, a fin de lograr que Morena no gobierne Jalisco.