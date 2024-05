Trabajadores de Aseo Público Exigen Prestaciones

Bloquean Salida de Camiones Recolectores en Zapopan

En Respuesta, el Ayuntamiento Advirtió que Habría Consecuencias Contra Quienes Obstaculizaron el Servicio

Por Rafael Hernández Guízar

Repleto de basura luce el Poniente de Zapopan ante el paro de labores que se realizó ayer por trabajadores en la Dirección de Aseo Público.

Y es que alrededor de 300 trabajadores bloquearon la salida de casi el 75 por ciento de los camiones recolectores de dicha Dirección, sobre el Anillo Periférico, para exigir que se les den prestaciones, sobre todo a uno de los trabajadores que en días pasados sufrió un accidente que lo dejó con varias fracturas en el cuerpo.

La ciudadanía recibió con desagrado que los camiones recolectores no hayan pasado a realizar el acopio de desperdicios como generalmente se hacen los días lunes, lo que dejó un grave problema en muchos de los lugares, sobre todo en complejos de departamentos donde se produce una gran cantidad de basura, cabe señalar que en los últimos años las torres departamentales se han convertido en el modelo de vivienda más común en esta zona del municipio.

“Pues ahora vamos a tener que esperarnos con la basura hasta el miércoles, ojalá que si pase, porque como se atravesó el fin de semana, es cuando más basura sale, y pues lo malo es que con este calor tan fuerte se está pudriendo la basura en la calle, ese es el verdadero problema”, dijo uno de los entrevistados.

El Ayuntamiento no dio una respuesta formal para saber cuándo se restablecería el servicio de recolección, pues considera que la mayoría de quienes trabajan en las rutas de los camiones recolectores no son empleados del Ayuntamiento, sino que se trata de supernumerarios a los que no se les puede dar ningún tipo de prestación, es más, ni siquiera salarios reciben.

Incluso, por parte del Ayuntamiento se advirtió que habría consecuencias contra quienes obstaculizaron la salida de los camiones recolectores, y podrían poner denuncias ante la Fiscalía por oponerse a la prestación de un servicio público.