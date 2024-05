Laura Haro Rechaza el “Voto Útil”

Visita Autlán de Navarro

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Laura Haro Ramírez rechazó las campañas que han circulado en las últimas semanas donde se incentiva al llamado “voto útil” entre la candidata Xóchitl Gálvez y el candidato a la gubernatura por MC, Pablo Lemus Navarro.

Ayer, ante miles de simpatizantes que se congregaron en la plaza principal de Autlán de Navarro, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, también reiteró su llamado a la ciudadanía a que salgan a votar el 2 de junio de forma libre y sobre todo informada, sin dejarse engañar o amenazar. Pidió contrastar propuestas y candidatos como un ejercicio de responsabilidad y amor a la patria, y pugnó por no permitir más atropellos para el estado, el país y los suyos ante los malos gobiernos de MC y Morena.

Con la compañía de candidatos a diferentes cargos de los 25 municipios que conforman el Distrito 18, la candidata de la coalición entre PRI-PAN-PRD, dijo que la alianza es fuerte, por lo que pidió a la ciudadanía apoyarlos en las urnas, ya que cuentan con la preparación para liderar los 125 municipios que conforman Jalisco.

“Es tiempo de luchar por la madre común, por la madre de todos y de todas, que es la patria. Ya lo han dicho, hoy no son tiempos para titubear, no son tiempos para que se nos doblen las piernas, no son tiempos para cambiar de piel, como lo han hecho una bola de cínicos y de sinvergüenzas que nosotros los llevamos a ocupar cargos populares”.

Aseguró que los candidatos de la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco cuentan con lo necesario para hacer ese cambio que tanto se necesita, es decir, con carácter, fuerza, convicción y lealtad para mantenerse fieles a sus respectivos partidos a pesar del periodo electoral más complejo y violento de la historia.

“Aquí vamos a darles una lección clara, aquí se topan con pared, aquí no van a entrar, aquí nos vamos a blindar del cochino morenavirus y aquí no van a entrar los naranjas desabridos, eso que quede claro y que se escuche lejos. Yo les quiero pedir a cada uno de ustedes, a cada candidato, hay que convertirnos en Xóchitl, hay que hablar bien de ella, hay que decir que es una mujer valiente, que ella sí va a regresar lo que hoy nos han quitado, la paz, el progreso, el desarrollo para nuestra región”.

Ramírez Acuña Cierra Simbólicamente su Campaña

Al llamar a la ciudadanía a unirse el próximo 2 de junio para garantizar el triunfo de México y la democracia, Francisco Ramírez Acuña, candidato al Senado de la República por la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, cerró su campaña de forma simbólica en el municipio de Tototlán.

A dos semanas de que se lleven a cabo las elecciones, el abanderado de la alianza entre el PAN-PRI-PRD se reunió con candidatos de la zona y simpatizantes para mostrar el respaldo a la coalición, y a su vez pedir el apoyo por Laura Haro, quien aspira a la gubernatura de Jalisco.

“Estamos reunidos aquí para poder tener la oportunidad de charlar entre nosotros de un gran tema, de un extraordinario motivo que es México. Para nosotros es sumamente importante decirle a Laura Haro que aquí estamos varios distritos electorales del estado, que estamos varios municipios, pero con un gran sentido de responsabilidad, para decirle que la queremos de gobernadora”.

Pugnó porque todos en Jalisco salgan a alzar la voz para decirle al gobierno federal y estatal “ya basta” de tanta inseguridad, violencia y muertes. Dijo que el voto razonado hará la diferencia para tener el estado que requieren todos sus ciudadanos.

Por ello, no dejó de reconocer el trabajo de todos los candidatos de la coalición, quienes a lo largo de las últimas semanas han salido a diferentes partes de Jalisco para llevar el mensaje de cambio que traen, así como la invitación de salir a participar en estas elecciones, que han sido una de las más violentas en la historia.

“Yo quiero un estado en donde podamos tener libertad para nuestros hijos, un estado donde crezcan con absoluta tranquilidad, pero que no haya quien quiera interponer ideologías que no son de nosotros. Yo quiero un estado soberano, quiero un estado con visión de futuro, quiero una patria ordenada y generosa, para poder tener todas las mexicanas y los mexicanos un espacio donde podamos vivir en paz”.

Por último, el exgobernador de Jalisco invitó nuevamente al pueblo a salir a votar el 2 de junio y marcar, en todas las hojas electorales, los partidos de la coalición, pues solo así se podrá caminar hacia el cambio que tanto se requiere.

“Recuerden, todas las boletas por el PAN, todas las boletas por el PRI o todas las boletas por el PRD, para tener nuevamente espacios de crecimiento, para que regresen los apoyos al campo, además de que también regresen las escuelas de tiempo completo. Para que así tengamos en nuestro país una mejor oportunidad de vida”, sentenció.