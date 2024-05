“Yo sé que va a Ganar Usted”: Canelo Álvarez Muestra su Respaldo a Claudia Sheinbaum

“Le Deseo lo Mejor”

Mayo 16, Ciudad de México.- “Le deseo lo mejor, yo sé que va a ganar usted”, aseguró Saúl “Canelo” Álvarez, campeón mundial de boxeo, en una reunión con la candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

En dicho encuentro, que se realizó previo al Tercer Debate Presidencial, el campeón mexicano le compartió algunos consejos a la abanderada de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), como su disciplina de meditación durante las mañanas y antes de dormir.

“A partir de ahora me voy a levantar, me voy a meter a una tina con hielos, me voy a poner a meditar. Consejos del Canelo”, comentó Claudia Sheinbaum.

Además, “Canelo” Álvarez reconoció su interés de seguir invirtiendo en México.

“Le va a ir muy bien y ahí lo que podamos apoyar y, también estamos disponibles”, dijo.