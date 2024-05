Lemus Minimiza Críticas de MC Contra Ricardo Villanueva

“No Pasa Nada… Vuelta a la Página, fue una Equivocación”

“No Pasa Nada, no hay Para más, no hay Pleito”, Dijo el Emecista Tras la Críticas de su Dirigencia contra el Rector de la UdeG

Por Elizabeth Ríos Chavarría

El rector de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Ricardo Villanueva, se equivocó al acompañar a la candidata presidencial Claudia Sheinbaum a un evento el martes pasado, sin embargo, no pasa nada, señaló Pablo Lemus Navarro, aspirante a la gubernatura de Jalisco por Movimiento Ciudadano (MC).

Tras dar a conocer su propuesta en materia de educación, el emecista insistió en que fue una equivocación el actuar del rector, aunque señaló que no por ello se les dejará de dar el apoyo que requiere la universidad para su crecimiento.

“Haría una pregunta muy sencilla a ciudadanos y a la comunidad universitaria, ¿ustedes han visto al rector de la UNAM hacer algo así? Ahí está la respuesta a todo. No pasa nada tampoco, tengo una gran amistad con el rector, vuelta a la página, fue una equivocación, nada más, no pasa nada, no hay para más, no hay pleito”.

Reiteró que no tiene conflicto alguno con la UdeG o su titular y garantizó que en su gobierno habrá presupuesto para esta casa de estudios, y que se seguirá teniendo una buena relación incluso con quien llegue después de Villanueva Lomelí.

“Nuestra máxima casa de estudios va a tener absolutamente todo mi respaldo como gobernador de Jalisco. Voy a seguir apoyando a la universidad y tendré una extraordinaria relación de apoyo con la UdeG y con el rector Ricardo Villanueva en los cinco meses que nos va a tocar coincidir, porque además tenemos una amistad de muchos años”.

Por otro lado, el candidato emecista aseguró que con el trabajo que harán en su administración, Jalisco será referente nacional en materia de educación. Manifestó que su propuesta en la materia estará enfocada en cinco ejes primordiales: infraestructura educativa, revalorización del magisterio, innovación en la enseñanza y el aprendizaje, desarrollo integral del talento, y la comunidad educativa con enfoque global.

Entre sus objetivos, añadió, será renovar al menos 6 mil escuelas en los primeros tres años de su gobierno. Dijo que los primeros planteles en ser remodelados serán los de mayor vulnerabilidad como los de la zona norte de Jalisco, en donde se encuentran las comunidades indígenas.