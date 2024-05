Estrategia de Seguridad de MC es una Falacia

El 80% de Policías Cuidan a Verónica Delgadillo y a Funcionarios y sus Familiares

Chema Martínez Critica Propuestas de la Emecista: Pretende “Establecer un Esquema de Policía de Proximidad con 120 Policías, sí, no Escuchó mal, 120 Policías… Tocaría Menos de un Cuarto de Policía por Habitante”

Por Rafael Hernández Guízar

La estrategia de seguridad de Movimiento Ciudadano en Guadalajara es pésima, destacó José María Chema Martínez, el candidato a la presidencia municipal tapatía por Morena.

El abanderado por la coalición Juntos Sigamos Haciendo Historia por Jalisco indicó que su competidora al cargo, Verónica Delgadillo (MC), tiene 46 días mintiéndole a la gente, pues sus propuestas para mejorar la seguridad son pésimas, ya que con sólo 120 policías pretende frenar la inseguridad, algo que el candidato tildó como una aberrante falacia.

“Quiero contrastar la propuesta de seguridad que ofrece la candidata que representa a Enrique Alfaro, Verónica Delgadillo. Ella ha repetido durante más de 46 días que va a establecer un esquema de policía de proximidad con 120 policías, sí, no escuchó mal, 120 policías. Tenemos en Guadalajara un millón 386 mil habitantes y casi 500 colonias, ¡vaya candidata!, no sé si usted hizo la división, pero tocaría menos de un cuarto de policía por habitante”.

Y siguió: “Por eso, por su ineficiencia, por su falta de conocimiento, es que en Guadalajara tardan las patrullas en llegar hasta tres semanas ante una emergencia”.

De acuerdo con José María Martínez, en Guadalajara, alrededor del 80 por ciento de los policías municipales se encuentran en estos momentos, o bien como escoltas de funcionarios y familiares de los funcionarios, o directamente apoyando la campaña de la candidata a la presidencia municipal del partido Movimiento Ciudadano, la senadora con licencia Verónica Delgadillo.

“La policía en Guadalajara tiene, de acuerdo al informe que rinde la propia autoridad, tres mil 18 policías. En este momento que estamos platicando, ¿saben cuántos policías hay en la calle? Sólo 396, sí, 396 para un millón 386 mil habitantes que somos en Guadalajara, para casi 500 colonias que conforman el territorio de nuestra ciudad. ¿Por qué 396? Porque el resto o está de escolta de las personas de Movimiento Ciudadano, o está en la campaña de la candidata Verónica Delgadillo, poniendo templetes, poniendo sillas o alzando banderas. Esto no podemos permitirlo. La seguridad es algo que no se puede ver de manera frívola. Tu tranquilidad para mí no es un negocio, como lo es para Movimiento Ciudadano, para mí lo más importante es que la tranquilidad sea la libertad que tenemos para desplazarnos al mercado, a la chamba, o a la escuela”.

De acuerdo con Chema Martínez, del total de policías que hay en Guadalajara, dos mil 400 estarán patrullando las calles, pero sólo aquellos que no participan en actos de corrupción, y que “extorsionan o abusan de acuerdo al uniforme que exportan”.

Por ello fue enfático, y lanzó una advertencia a los policías corruptos: “A esos los voy a sacar igual que a Movimiento Ciudadano. Vamos a poner en la calle a policías que tengan comprensión de lo que somos desde la cuadra, la colonia y el barrio, pero también vamos a establecer un sistema de cámaras para que nos cuiden en Guadalajara, para que cuiden a nuestros niños, nuestras niñas, a las mujeres, los jóvenes, las calles, los parques, y también a los negocios”.

José María Martínez recordó que su proyecto de seguridad contempla la instalación de siete mil cámaras que estarán conectadas directamente con el C5 y que vigilarán a la sociedad.

Se dice vencedor del debate en el IEPC

Al enfatizar que es la única opción capaz y con vocación para devolver la esperanza a la ciudad, Chema Martínez, candidato a la alcaldía de Guadalajara por la mega alianza Sigamos Haciendo Historia en Jalisco, dijo que ganó el segundo debate entre los aspirantes a liderar la capital del estado; garantizó un municipio de derechos y oportunidades.

Bajo la convicción de crear política desde abajo, haciendo comunidad como lo ha realizado prácticamente toda su vida, el candidato de la coalición entre Morena, PVEM, PT, Futuro y Hagamos detalló sus propuestas de gobierno.

A pesar de los ataques reiterativos de sus contrincantes, dijo, debido a su avance en esta contienda electoral, Chema Martínez garantizó que en su gobierno trabajará incansablemente por devolver a Guadalajara la esperanza y por sacar a los actuales gobiernos de Movimiento Ciudadano, quienes en casi diez años no han logrado dignificar la ciudad que todos los tapatíos se merecen.

“La mafia naranja nos han robado el agua limpia y nosotros vamos a ponerle un alto al Siapa. Por ello, propongo impulsar la ciudad que nos cuide con cámaras que sí sirvan, con policías que se la rifen por Guadalajara, con calles bien iluminadas. (Propongo) crear el primer sistema municipal de cuidados, centros comunitarios que regresen la confianza entre nosotros y apoyen la autonomía de las personas. Vamos a ayudar con un fondo a todos los jóvenes a que inicien su negocio y también vamos a ayudarles con su titulación”.

Ante la crisis de violencia e inseguridad que se vive en la ciudad, y cómo es que el oriente y el sur quedan siempre en el olvido, el morenista dijo que Guadalajara merece una persona capacitada para gobernar, que sea empática con el dolor y sobre todo capaz de resolver las múltiples tragedias, como la de desaparecidos, por lo cual se comprometió a ser ese cambio que tanto urge ante los actuales gobiernos naranjas indolentes.

Por ello, recordó que entre sus propuestas se encuentra el de sacar a 2 mil 400 policías a las calles para patrullar, ya que los 396 que transitan las calles no son suficientes para hacer frente a las necesidades de más de 1.3 millones de tapatíos distribuidos en casi 500 colonias. Esto, añadió, se vendrá a sumar a las 7 mil cámaras de seguridad que se instalarán en todas las zonas para reforzar labores de vigilancia.

En cuanto a su proyecto de infraestructura, el candidato mencionó que se construirá el primer hospital municipal porque la salud no es un lujo sino un derecho de todos, y eso lo van a garantizar en Guadalajara para todos, incluso hasta para los animales con un hospital veterinario que también implementarán.

“Nos la vamos a rifar con ese hospital (el municipal) porque creemos que la salud es un derecho, no un privilegio. Vamos a establecer también una vinculación con un hospital veterinario con todas las personas que tienen una mascota y nos vamos a convertir en una ciudad cuidadora de mascotas, porque los perros y los gatos, y cualquier mascota, son seres sintientes. Para nosotros sí es importante porque queremos una Guadalajara fuerte y humana”.

Habló de la creación de centros de atención a la salud mental, así como una gran inversión para vivienda social, es decir, hogares dignos en la ciudad que puedan ser rentados, a bajos costos, por jóvenes que se quieran independizar, jefas de familia o algún otro sector vulnerable.

Enfatizó que para gobernar se debe tener calidad y solvencia moral, por lo que invitó a la ciudadanía a salir a votar este 2 de junio por la opción que representa Morena y sus aliados, ya que naranjas han demostrado en casi una década al frente de Guadalajara que no tienen lo que se necesita para hacer de la capital del estado, el hogar seguro, tranquilo y digno que se merecen niñas, niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores y población en general.

Llamó a votar por una Guadalajara sin odio y sin miedo, donde la esperanza se convierta en costumbre, donde la seguridad no solo recaiga en las zonas más privilegiadas de la ciudad, en donde el agua salga limpia para todos y en donde la gente no tenga miedo de salir a sus trabajos, la escuela o hasta la tienda.

“Si te cortaron el agua y te tienes que bañar a jicarazos con agua puerca, este es el momento de la revancha tapatía, sal y vota por Morena. Si te subieron la renta porque construyeron torres de lujo en tu colonia, esta es la revancha tapatía, sal y vota. Si te multaron por no pagar los parquímetros rateros de Movimiento Ciudadano, esta es la revancha tapatía, sal y vota. Si estás harto del miedo y la violencia que han hecho de Guadalajara, este es el momento de la revancha tapatía, sal y vota. Si te extorsionaron en tu negocio con un inspector, esta es la revancha tapatía, sal y vota. Si te dieron medicamento caduco, como acostumbran estos movimientos caducos de MC, esta es la revancha tapatía, sal y vota. Este 2 de junio votaremos contra los corruptos, contra los abusivos. Salgamos todos a votar por Morena”.