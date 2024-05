“Ataca” Lemus a Contralor Independiente

Es Represalia por Señalamientos de Corrupción: Jorge Carlos Ruiz

El Emecista Sólo Demuestra “Soberbia, Prepotencia y Naturaleza Violenta”

Por Rafael Hernández Guízar

Jorge Carlos Ruiz Romero, el presidente de la Contraloría Ciudadana Independiente, denunció actos de discriminación en su contra por parte del candidato a gobernador de Jalisco por el partido Movimiento Ciudadano, Jesús Pablo Lemus Navarro.

Y es que según relato en una “carta abierta a los jaliscienses”, fue señalado públicamente por Pablo Lemus de ser corrupto y “aviador en el Ayuntamiento de Puerto Vallarta” esto, tras ser cuestionado Lemus Navarro respecto a varias compras realizadas a sobreprecio en el Ayuntamiento de Guadalajara.

“Durante su presentación en mi universidad (Enrique Díaz de León) tuve la valentía de cuestionarle sobre varias polémicas relacionadas con la administración de sus gobiernos en Zapopan y Guadalajara, sabiendo que expongo mi integridad física por el tema tan delicado de corrupción y la cuantía de diversas compras de sobreprecio en el Ayuntamiento de Guadalajara e inversiones con dinero del erario público del Ayuntamiento”, dijo Ruiz Romero.

Y siguió: “Para mi sorpresa, en lugar de responder a mis cuestionamientos que realice de manera respetuosa y constructiva, Pablo Lemus reaccionó de forma hostil y agresiva, llegando incluso a calumniarme y acusarme directamente de ser un aviador en Puerto Vallarta”.

De acuerdo con Jorge Carlos, se trata de un hecho grave, puesto que se le acusó también por parte de Pablo Lemus, de ser “extorsionador”, dijo.

“Sus palabras no sólo fueron ofensivas sino también completamente infundadas, el candidato Pablo Lemus tendrá que comprobar su señalamiento sobre mi persona ante los tribunales competentes por la calumnia y el daño moral que cometió en mi contra. Quiero dejar en claro que los gritos que se escuchan contra mí el video, que no provienen de compañeros de estudiantes de la universidad, si no de porros, personas que el candidato (Lemus) llevó con matracas, tambores, lonas, pancartas y un grupo de acarreados que tengo totalmente identificados en fotografías y videos mismos que no pertenecen a mi universidad”, dijo Jorge Carlos Ruiz.

Y es que lo más grave del asunto, según Jorge Carlos Ruiz, es que las acusaciones de Pablo Lemus fueron a la ligera y sin fundamento alguno.

“Es lamentable que un candidato gobernador se comporte de esta manera, demostrando soberbia, prepotencia y de naturaleza violenta, mismo que no debería ser característico de alguien que busca representar a la sociedad jalisciense, que tanto adolece por la violencia que vive en Jalisco”.

Por lo pronto, el contralor ciudadano no descarta presentar una denuncia formal ante las autoridades electorales.