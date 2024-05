Claudia Sheinbaum Expone la Creación de Cadenas Productivas Ante Empresarios y Empresarias de Jalisco

“No Podemos Pensar en el Divorcio de la Gran Empresa con la Pequeña Empresa”

“Este Proyecto que Tenemos Planeado del Desarrollo de 22 Polos de Bienestar Tiene que ver con la Generación de Cadenas Productivas (…) que Generen También Beneficios Para la Micro y Mediana Empresa”

La generación de cadenas productivas con coordinación entre la pequeña y la gran empresa, son parte esencial del proyecto de crecimiento y desarrollo con Prosperidad Compartida que presentó la candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” (Morena, PT y PVEM) a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, ante más de 500 empresarios y empresarias del estado de Jalisco.

“No podemos pensar en el divorcio de la gran empresa con la pequeña empresa, entonces este proyecto que tenemos planeado del desarrollo de 22 polos de bienestar tiene que ver con la generación de cadenas productivas, que permitan que el propio mercado y el desarrollo económico generen también beneficios para la micro y mediana empresa”, explicó durante su participación.

Recordó que, en su proyecto de nación, la Cuarta Transformación apuesta por un desarrollo económico que no solo se refleje en los indicadores macroeconómicos como el Producto Interno Bruto (PIB) o la inversión extranjera, sino que se traduzca en bienestar para las y los trabajadores de México.

“México tiene un gran potencial de desarrollo, el desarrollo no debe ser pensado solamente como los grandes indicadores como el crecimiento del PIB, el crecimiento de la inversión extranjera, sino que tenemos que pensar en el bienestar de las y los mexicanos; es decir, en el desarrollo con bienestar y sustentabilidad (…) Es decir, un México más fuerte, con prosperidad compartida”, afirmó.

Reconoció que las mujeres en México son más responsables a la hora de pagar los créditos y como muestra destacó el programa de préstamos sin intereses que puso en marcha cuando fue Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, donde el 70 por ciento de las beneficiadas fueron mujeres.

“Sabemos, – eso es estadística—, que las mujeres somos más responsables en pagar los créditos. Lo hice en la ciudad, nosotros generamos un fondo de crédito sin interés, con créditos bajos para el autoempleo y la empresa a pagar en 2 años y el 70 por ciento de quienes apoyamos eran mujeres”, reveló.

Claudia Sheinbaum informó que el proyecto para construir el segundo piso de la transformación busca que aumente el salario mínimo a 2.5 canastas básicas al cierre del sexenio; implementar una planeación de la inversión, consolidar los proyectos estratégicos como el Tren Maya; poner en marcha una estrategia de seguridad basada en atención a las causas y una política de cero impunidad; y detonar 22 polos de bienestar con una estrategia nacional de relocalización en sectores estratégicos, entre otras acciones.

Por su parte, Javier Arroyo Navarro, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, reconoció la apertura de Claudia Sheinbaum para tener este encuentro con el sector empresarial de Jalisco y adelantó buenas condiciones para el desarrollo económico del país.

“Hablar del futuro requiere de una mentalidad abierta y apreciamos su disposición para dialogar con nosotros; queremos iniciar planteando una visión optimista de nuestro país que se encuentra en pleno ejercicio de democrático, con instituciones resilientes y una población activa y participativa. Observamos un horizonte de posibilidades para consolidar a nuestro país como una potencia emergente en el mundo, las condiciones geopolíticas parecen más favorables que nunca”, señaló.

Finalmente, Antonio Lancaster-Jones, Coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, expresó la disposición de las y los empresarios para construir en conjunto con el próximo gobierno federal, con una comunicación directa entre ambas partes.

“Trabajaremos con firmeza y determinación con quien decida la sociedad que esté al frente del gobierno federal en el próximo sexenio; hoy más que nunca estamos listos para no repartir culpas y asumir responsabilidades. Doctora Sheinbaum, construyamos un solo puente de comunicación y de trabajo, una línea directa entre las y los industriales de Jalisco y la federación”, concluyó.

Como parte del presídium también estuvieron Luis Méndez Jaled, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC); Marina García, presidenta del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias; Lourdes Cazares Ruiz, presidenta de la Cámara de la Industria Joyera; Claudia Delgadillo, candidata a Gobernadora por la coalición “Sigamos Haciendo Historia de Jalisco. También acudieron, como parte del sector empresarial, Alberto Romo, de Avícola San Juan; Sergio Rosales Wybo y Alfonso Rosales Wybo, de Verde Valle; Santiago Álvarez, de Laboratorios Pisa; Enrique Guerrero, de Alpezzi; Beatriz Mora, de la Comisión de Mujeres Empresarias; Felipe Gómez, de GranVita; Eduardo Leaño, Desarrollador inmobiliario; Paloma Urrea, Grupo Urrea.

Ampliará Presencia de GN en Carreteras

Por Rafael Hernández Guízar

La candidata a la presidencia de la República Claudia Sheinbaum prometió ayer que, de llegar al cargo, concentraría una gran parte de elementos de la Guardia Nacional para custodiar las carreteras del país.

Ayer en su visita a Guadalajara para reunirse con cientos de empresarios y empresarias del estado de Jalisco, la candidata impulsada por Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, indicó que, para lograr una coordinación efectiva, tiene que entenderse el trabajo conjunto entre la federación y los Estados.

“Que un área de la Guardia Nacional se dedique al cuidado de las carreteras con tecnología, también que nos permita más seguridad en las carreteras y necesitamos también que la Guardia Nacional se consolide en su cercanía con la población, en su vínculo con las policías y al mismo tiempo el actuar como primeros respondientes (…) En algunos estados de la república no hubo coordinación entre el gobierno federal y el gobierno estatal y la coordinación es fundamental; atender la seguridad es un tema de diario, no es que tengamos una política con la que llegamos a un punto, donde ya encontramos un equilibrio y ya nos vamos a dormir a nuestra casa, no. Es un tema de atención permanente, porque si uno suelta el tema pues entonces regresa la inseguridad”.

Por ello, destacó que en sus propuestas de gobierno, no solamente se atacará a la delincuencia, sino también evitaría que crezca la “base social” para la delincuencia.

“Tiene que haber una política… todo esto relacionado con la delincuencia organizada, pero en los hechos son las dos cosas, que no crezca la base social de la delincuencia y, por otro lado, que disminuya la impunidad para que el delito que se cometa sea sancionado”, dijo la morenista.

En otro orden de ideas, la candidata destacó que trabajaría también por el aumento al salario mínimo, esto con la intención de que dicha cantidad de recurso ajuste para que los mexicanos puedan acceder a 2.5 canastas básicas.