Condena Morena Violencia y Campaña de Miedo Generada por MC

“Quieren Perjudicar a Chema Martínez”

Voceros del Candidato Acusaron de Montaje el Vincularlo en Actos de Presunta Violencia Contra Brigadistas Naranjas

Por Rafael Hernández Guízar

Morena se deslindó de las supuestas agresiones a presuntos integrantes del partido Movimiento Ciudadano ocurridos el pasado fin de semana.

Mariana Fernández, actual regidora de Morena en el ayuntamiento de Guadalajara, y candidata para repetir en el cargo, destacó que se trata de un montaje realizado por el partido Movimiento Ciudadano (MC) para tratar de desprestigiar a José María Chema Martínez, el candidato a la presidencia municipal tapatía por la coalición Juntos Sigamos Haciendo Historia por Jalisco.

En rueda de prensa, la morenista enfatizó que Chema Martínez jamás recurriría a prácticas tan mezquinas, mucho menos para dañar a terceros. Condenó las acusaciones de Movimiento Ciudadano y advirtió que presentarán las respectivas quejas ante las autoridades electorales a fin de frenar esta guerra sucia, que lo único que hace es polarizar el ambiente electoral.

“Negar categóricamente. Nos les va a servir la victimización, no les va a servir la campaña de miedo, porque pareciera que se han puesto de acuerdo en decir que Guadalajara no se quiere convertir en otros estados, pero el miedo ya existe en Jalisco con los gobiernos de Jalisco. A la gente la quieren asustar (…). Para ellos es muy fácil meter un tráiler de película, subir banderas del candidato a la alcaldía y decir que es nuestra gente. Lo rechazamos, si tienen pruebas las hagan”.

Movimiento Ciudadano acusó que, el domingo por la noche en la colonia Fovissste Estadio, supuestos simpatizantes de Morena -afín a la campaña del candidato morenista- agredieron a una brigada de emecistas que estaba por pintar una barda. Incluso señalaron que se dejó gravemente herido a una persona, y ante esto Mariana Fernández reiteró que toda esta situación parece un montaje en un afán de desprestigiar el proyecto que representa Chema Martínez. Negó que quienes agredieron a emecistas trabajen para el partido.

“Negar que las personas que lesionaron a esta familia son de nuestros equipos de trabajo, esa es una falsedad, no trabajan con nadie de los candidatos de Morena, tampoco trabajan para ninguna campaña de Morena. Lo que nos parece rarísimo es que tiene toda la cara y la finta de parecer un montaje. Justamente toman la foto de la barda, un tráiler de película y las banderas de Chema (…). Esto huele a la campaña de miedo que quieren hacer para que los tapatíos no voten por la opción política del cambio verdadero que representa Chema Martínez”.

De acuerdo con Mariana Fernández, MC ha querido montar una campaña de desprestigio por la mala aceptación que tiene la candidata a la presidencia municipal Verónica Delgadillo.

Juan Alberto Salinas, candidato a síndico de Guadalajara, enfatizó que ellos no tienen un grupo de choque. Afirmó que estos señalamientos en contra del abanderado de Morena, PVEM, PT, Futuro y Hagamos, salieron después de que Chema Martínez denunciara la guerra sucia de MC y de su participación en el debate, en el cual por cierto ganó por haber sido el perfil con las mejores propuestas: “La desesperación nos preocupa, sobre todo porque están utilizando la violencia, están generando miedo, y al final del día están jugando con la vida de las personas. Y para eso lo consideramos nosotros inaceptable en toda su extensión. No hay cabida en la campaña de Chema Martínez para la violencia, no la vamos a permitir. No acompañamos ese tipo de situaciones”.

Dejaron en claro que ayer mismo quedaría ingresada la solicitud para que la autoridad electoral tomara cartas en el asunto.