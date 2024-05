Señalan Caos Vehicular por Obras

Ampliación de Banquetas en Avenida Copérnico

Por Rafael Hernández Guízar

Un enorme caos vial se ocasiona a diario debido a la reducción de carriles sobre la avenida Copérnico, en la colonia Paseos del Sol, de Zapopan.

Lo habían advertido los vecinos con la instalación de la ciclovía, pero en el Ayuntamiento de Zapopan se negaron a escucharlos, incluso la problemática ahora es también por el ensanchamiento de las banquetas que, dicen, ha empezado a ocasionar accidentes.

“Aquí el problema es que quedan muy ancha las banquetas, aquí en la glorieta pusieron unas como jardineras grandes y es fácil chocar”, dijo una de las vecinas entrevistadas por este reportero.

“Nadie usa el espacio de ciclovía, y la verdad es que muy poca gente lo va a usar, porque aquí lo que se necesitaba es que arreglaran las calles bien para que la gente pudiera pasar en el carro, en el camión, no en la bicicleta, porque casi no hay ciclistas por aquí, entonces no nos quisieron escuchar, aquí están las consecuencias, por eso vamos a votar en contra del presidente (Juan José Frangie), ni de locos lo queremos otra vez, para que queremos a alguien que no nos toma en cuenta”, aseguró la mujer.

Nosotros fuimos testigos de la problemática que se ocasiona debido a que, de tres carriles de circulación quedaron sólo dos, uno de los cuales es utilizado por el transporte público, pero también por algunas personas aún para estacionar los carros, es decir, que en algunos tramos queda sólo un carril para que pasen miles de automotores.