“La Visión de Negocio de MC se irá”: Chema Martínez

Participan en Debate Aspirantes a la Alcaldía Tapatía

Detallaron sus Propuestas de Campaña en Materia de Seguridad, Presupuesto, Infraestructura y Servicios Municipales

Por Rafael Hernández Guízar, y Elizabeth Ríos Chavarría

Por primera vez participaron en un debate él y las candidatas a la alcaldía de Guadalajara. José María Chema Martínez, el candidato por la coalición Juntos Sigamos Haciendo Historia por Jalisco, Verónica Delgadillo (Movimiento Ciudadano) y Diana González (PAN-PRI-PRD) prometieron, entre otras cosas, trabajar de la mano con la ciudadanía para prevenir la violencia y apoyar a los sectores más vulnerables.

Ayer por la mañana se llevó a cabo el primer debate, organizado por una televisora local; los tres aspirantes detallaron sus propuestas de campaña en materia de seguridad, presupuesto, infraestructura y servicios municipales.

Con una visión clara en la que se regrese la tranquilidad y la dignidad a Guadalajara, Chema Martínez dijo que, con él, los jóvenes tendrán futuro, las mujeres y jefas de familia recibirán apoyo, y que en general los tapatíos vivirán la ciudad que se merecen y que tanto les ha dejado a deber los gobiernos de Movimiento Ciudadano durante los últimos nueve años.

Vengo porque puedo, porque quiero ser parte de la solución, regresarles la tranquilidad a tus hijos, y que juntos construyamos de nueva cuenta una ciudad próspera y de oportunidades (…). Amar y querer no es igual. Yo sí amo a Guadalajara, por eso me comprometo a regresarle su tranquilidad, para que haya dignidad en nuestra convivencia, con calles limpias, que sea una ciudad incluyente, diversa, de derechos, pero ante todo, una ciudad humana”.

Se refirió también el tema de la inseguridad que permea en la capital del Estado, y destacó que será vigilante de delitos como las desapariciones forzadas, los homicidios, el abuso sexual infantil y los rojos; en este sentido destacó que en Guadalajara estarán patrullando dos mil 400 policías, además de prometer un sistema de video vigilancia con más de siete mil cámaras, y atender las causas con la instalación del primer sistema municipal de ciudadanos donde se integre, visibles, y reconozca las mujeres jefas de familia, adultos mayores y jóvenes.

En el tema de presupuesto, lamentó que de los 12 mil millones de pesos que tiene Guadalajara en presupuesto la mitad se vaya en la burocracia y más del 30 por ciento en la privatización de servicios, por lo que enfatizó que en su administración habrá una correcta distribución de los recursos para traer justicia e igualdad a los tapatíos, con total transparencia.

Igualmente hablo respecto al bienestar social que producirán el apoyo en materia de salud.

En infraestructura prometió que la actual visión de negocio de MC se irá a su llegada, pues en su gestión de gobierno sí se cuidará el dinero de los tapatíos a fin de destinarlo a que Guadalajara regrese a ser una ciudad digna, incluyente y con acceso universal. Por ello, dijo que repararán todas las banquetas, habrá más árboles, que construirán centros de atención a la salud mental y que implementarán el modelo de vivienda pública a fin de que jóvenes y jefas de familia puedan acceder a ellas a precios asequibles.

“Los adolescentes y los jóvenes están sufriendo de ansiedad y depresión. Para que seamos una ciudad fuerte, también necesitamos que esté sana. Tenemos que atender a los adolescentes y a los jóvenes en su salud mental, y para eso va a haber inversión en obra pública”.

Refirió que 346 colonias en el último año no han recibido una sola atención del municipio y que además se encuentran a oscuras, por lo que prometió iluminación en todas ellas; y recordó su plan para fomentar el emprendimiento de jóvenes, familias y sobre todo mujeres jefas de familia.

Añadió que será aliado de los jóvenes y que les ayudará a concluir sus carreras al cubrir los costos de su titulación, garantizó que generarán comunidad en todos los sentidos, y enfatizó que con él sí llegará el cambio que Guadalajara tanto necesita.

En su primera intervención, la candidata de MC comenzó a criticar a su contrincante de Morena y al partido que representa, ya que, dijo, en otros estados han suscitado una verdadera crisis de inseguridad. Posterior a esto, garantizó que en su gobierno trabajará bajo tres ejes en aras de generar una ciudad más segura para los tapatíos: policía de contacto, trabajo en espacios públicos y generación de oportunidades.

“Siendo la primera presidenta municipal de Guadalajara voy a trabajar muy de la mano con nuestras mujeres, para que se sientan bien seguras. En mi gobierno vamos a trabajar en equipo con los hombres, para que caminemos libres y seguros por las calles. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fortaleciendo los puntos violeta y todos los brazaletes para reforzar la seguridad de nuestras mujeres. También vamos a capacitar a los policías para que den una mejor atención a las mujeres”.

Recordó otras propuestas enfocadas en mejorar los servicios municipales, con la creación de una gerencia nocturna a fin de que los tapatíos tengan servicios las 24 horas, así como una mayor inversión para cambiar al menos el 22 por ciento de la red de distribución del agua, ante lo obsoletas que se encuentran las tuberías.

Por su parte Diana González, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, aseveró que Morena y MC son prácticamente lo mismo pues tienen sumido al estado y al país en materia de inseguridad, por lo cual garantizó que en su gobierno sí velarán por todos, con un trabajo de coordinación y el regreso de los famosos módulos de seguridad.

“La prioridad de mi gobierno será cuidarte a ti y a tu familia. Te invito a que trabajemos juntos para proteger a nuestras familias, porque conmigo vas a tener a un gobierno aliado de las personas y de sus prioridades. Vamos a recuperar juntos la paz y la prosperidad con nuestras familias, vamos a garantizarle la paz a nuestra Guadalajara con policías bien formados, capacitados y bien certificados. Vamos a regresar los módulos de seguridad a todas las colonias, y van a estar patrullando las 24 horas del día”.

Manifestó que en materia de presupuesto entre todos se va a decidir hacia dónde se destina, que se invertirá con eficiencia, que Guadalajara será modelo de transparencia y rendición de cuentas, y que tendrán parámetros de vigilancia a fin de garantizar que todo se gaste de acuerdo a las necesidades de la ciudad.

Además, garantizó que en su gobierno los tapatíos no volverán a tener más agua sucia, que le invertirán en las escuelas, y que incluso ayudarán a las familias tapatías a fin de que tengan paneles solares.

“Llegó la hora del cambio. Te invito a que decidas dar este paso tan importante pensando en ti y tu familia, no en lo que le es útil a Movimiento Ciudadano. Toma la decisión que te beneficie, vota por los candidatos de la coalición Fuerza y Corazón por México. Llegó la hora de dejar atrás el miedo. Conmigo no te vas a sentir abandonado. Ni la corrupción de Movimiento Ciudadano, ni las mentiras y la violencia en que sume todo Morena, van a sacar a los delincuentes de nuestra ciudad. A mí no me va a temblar la mano”.