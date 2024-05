Laura Haro Visita Jesús María

Prometer Mejorar la Infraestructura y Fortalecer el Sistema de Salud

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Trabajar por mejorar la infraestructura, potencializar la educación y fortalecer el sistema de salud son aspectos a los que se comprometió Laura Haro, candidata a la gubernatura de Jalisco por el PRI-PAN-PRD, con ciudadanos del municipio de Jesús María.

En los recorridos que continúa realizando al interior del estado, de cara a las elecciones del 2 de junio, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco expresó que la salud es un tema imprescindible en la sociedad, por lo que aseguró que en su administración se hará todo lo posible por mejorar, ya que en el actual sexenio tanto el gobierno federal como el estatal han dejado desprotegidos a un gran sector de la sociedad.

Aseguró que con ella, de la mano de Xóchitl Gálvez en la presidencia, habrá atención a la salud de los jaliscienses, particularmente de adultos mayores a través de la propuesta “Tarjeta mi salud”, un programa que dará atención médica las 24 horas y abastecimiento de medicamentos, así como atención auditiva, dental y oftálmica.

“Hay que mejorar la infraestructura hospitalaria porque qué olvidado está todo, hay que regresar que haya medicamentos, porque vas al centro de salud y no hay ni aspirinas, tiene que haber doctores, tiene que haber atención médica todos los días de la semana y todas las horas del día. Porque resulta que en los centros de salud, en las clínicas te atienden de lunes a viernes si bien te va, y hasta las tres de la tarde”.

También, recordó su promesa para con las jefas de familia, amas de casa y madres solteras a través de su propuesta Salario Rosa, con la que se entregarán estímulos económicos mensuales a fin de reconocer el trabajo en casa. Dijo que esta propuesta va encaminada a aquellas mujeres que viven situaciones de violencia y que por falta de recursos propios no pueden acceder a mejores condiciones de vida.

Pugnó porque los jaliscienses salgan a votar el 2 de junio y marquen una diferencia, pues a diferencia de la coalición que encabezan, que sí quiere hacer un cambio en favor de todos, con Morena solo se quiere instalar una dictadura.

“No merecemos estos gobiernos cínicos e indolentes. Nuestras familias no lo merecen. Por eso el próximo 2 de junio hay que salir a participar, hay que ir a votar, hay que ir a votar por nuestras familias, hay que ir a votar por el destino de nuestro país, hay que ir a votar porque tenemos que salvar a la patria. De esto se trata esta elección. El próximo 2 de junio nos van a dar seis boletas, para que no haya ninguna confusión, todas las boletas hay que tacharlas por el PRI, por el PAN o por el PRD, no hay otra opción”.

MC ha “Traído Pesar” a Jalisco

De cara a las múltiples crisis que se viven en el estado y el país, Francisco Ramírez Acuña, candidato al Senado de la República por la alianza PAN-PRI-PRD, aseguró que el cambio es posible y está cada vez más cerca.

Al reunirse con vecinos de la colonia Miramar, en el municipio de Zapopan, el abanderado de la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco pugnó por marcar una diferencia en las elecciones del 2 de junio, ante la urgencia por sacar a los actuales gobiernos que solo han traído pesar a la ciudadanía.

“La campaña está llegando a su fin. Estamos a unos cuantos días de la próxima elección, a unos cuantos días de que tengamos un encuentro con México. Todos los que estamos aquí, frente a ustedes, candidatos y colaboradores, todos tenemos un punto primario en nuestra vida comunitaria que es el respeto, el amor”.

Acompañado de Laura Haro, candidata a la gubernatura de Jalisco por la coalición, señaló que están preocupados por las familias jaliscienses, por lo cual ellos seguirán trabajando para que se retomen conceptos como el de fortaleza en la vida diaria para Jalisco, y así todos los municipios tengan a familias más unidades y más fuertes.

Dijo que en estos recorridos que ha hecho por el interior del estado, a lo largo de su campaña de más de dos meses, se ha constatado el olvido en el que se encuentran las regiones de Jalisco y cómo es que hacen falta personas comprometidas en el gobierno que de verdad generen esas oportunidades de desarrollo en todos los sectores de la sociedad.

Agradeció el apoyo incondicional que ha recibido de miles al interior del estado, con quienes se ha comprometido a trabajar, desde la Cámara Alta, por más presupuesto a la entidad que permita atender los grandes rezagos. Por ello, y tal cual lo ha repetido en más de una ocasión, no dejó de invitar a la ciudadanía a salir a votar el 2 de junio y marcar las seis boletas por el PAN, PRI o PRD.

“Tenemos una oportunidad única para cambiar la ruta de nuestro país y devolver de una vez por toda la tranquilidad que todos los mexicanos demandamos. Ese cambio lo podemos lograr solo con Xóxitl Gálvez como la próxima presidenta de México, con Laura Haro, como la futura gobernadora de Jalisco, y con mis compañeros a diputados federales y locales, y su servidor desde el Senado de la República”.