Locatarios: Pega Ambulantaje en Obregón y Medrano

Por Rafael Hernández Guízar

Los comerciantes ambulantes hacen de la suyas en el centro de Guadalajara, cada vez son más los que, sin permiso alguno, afectan la economía de los comerciantes establecidos.

Es el caso de una gran cantidad de comerciantes ambulantes que se dan cita sobre las zonas de Obregón y Medrano, sitio en donde la venta de aguas frescas y Nieves ha proliferado de forma exponencial.

“Pues sí está muy bien la venta, pero lo que pasa es que se está poniendo muy competido, si usted se fija un montón de gente pasa vendiendo aguas, rosas, refrescos, nieves, y son comerciantes ambulantes, de ocasión, no como nosotros que sí pagamos un permiso, y que estamos al corriente de nuestros impuestos, y que terminamos nosotros siendo afectados por ellos (ambulantes) que no pagan nada”, criticó uno de los comerciantes establecidos entrevistados.

Además del alza en el precio de los insumos, la competencia desleal que representan los comerciantes ambulantes, ha hecho que las ganancias de quienes sí pagan sus impuestos y permisos tanto al Ayuntamiento de Guadalajara como al Estado, simplemente se vengan abajo, situación que no se ha atendido por las autoridades competentes.

“Nosotros quisiéramos ver qué es lo que está pasando y quisiéramos hacerle un llamado a los de Inspección y Vigilancia que por favor no se hagan de la vista gorda, que por favor nos echen la mano para que el que no tenga permiso que se regularice y si van a tener permiso, pues adelante, pero si no tienen permiso, pues tampoco es justo que nos estén afectando a todos”, agregó al entrevistado.

Los ambulantes, aprovechando la coyuntura electoral y las acciones laxas y relajadas de parte de la Dirección de Inspección y Vigilancia, incrementaron su presencia en el primer cuadro de la capital jalisciense.