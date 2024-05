Lemus se Disculpa con Laura Haro por Violencia

Se Justificó: “Sabes que es al Calor del Debate”

La Priísta Aceptó la disculpa. Dijo que se Trata de “una Fiesta de la Democracia” y que Como tal Esto “Debe ser en paz”

Por Elizabeth Ríos Chavarría

El candidato a la gubernatura de Jalisco por Movimiento Ciudadano (MC), Pablo Lemus Navarro, ofreció una disculpa personal a su contrincante Laura Haro Ramírez (PRI-PAN-PRD), por haberla llamado “hija de Alito”.

A casi una semana de lo ocurrido, los dos candidatos se toparon ayer en un evento organizado por la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA), para dialogar con universitarios. De acuerdo al video que está circulando ya en redes sociales, Lemus Navarro se dirige a la tricolor, quien está con el rector general de esta casa de estudios -el sacerdote Francisco Ramírez-, para estrecharle la mano y pedir perdón por ofenderla.

“Aquí, con el padre de testigo, te ofrezco nuevamente una disculpa a ti y a tu papá por cualquier ofensa que yo haya podido cometer. Sabes que es al calor del debate, pero te respeto mucho a ti y a toda tu familia. Mis respetos”.

Por su parte, la abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco aceptó las disculpas al señalar que esto se trata de “una fiesta de la democracia” y que como tal esto “debe ser en paz”.

La disculpa, de solo unos segundos, concluyó con un apretón de manos y un abrazo frente a colaboradores de los candidatos y algunos medios de comunicación que se encontraban presentes en el momento.

Cabe recordar que el conflicto entre ambos comenzó el sábado pasado cuando, durante el tercer debate, Pablo Lemus Navarro llamó a Laura Haro y a Claudia Delgadillo (la candidata de Sigamos Haciendo Historia) “hijas de Alito”, es decir, del dirigente nacional del PRI, aludiendo a que ellas hacían lo que él les mandaba.

Esto provocó enojo en la candidata del PRI, quien no dejó de cuestionar al emecista sobre sus comentarios misóginos. Lo acusó de cometer violencia política en razón de género y advirtió en su momento que presentaría una denuncia ante las autoridades electorales, con la finalidad de retirarle la candidatura.

“Hago público que mi equipo está preparando la queja por violencia política de género en contra de este misógino Pablo Lemus, y también quiero exigir a la autoridad electoral, solicitar de manera respetuosa a las consejeras que le den inmediato trámite e inmediata atención. Pablo dijo que yo soy hija del dirigente nacional de mi partido. Pablo, yo no niego a quien me ha dado oportunidades, no como tú, que llamaste a tu partido una bola de arrastrados”, dijo la tricolor el sábado pasado.

Desde entonces, Lemus Navarro había sido objeto de críticas por parte de diversas candidatas, en especial porque este insistía en que no había cometido violencia y porque además se disculpó, pero con el papá de Laura Haro.

De Claudia Delgadillo, a la que el emecista también violentó durante el debate, no ha mencionado disculpa alguna.