MC “Hace Guerra Sucia y Violencia” con Complacencia del IEPC

Alzan la voz Candidatos de la Mega Alianza

Chema Martínez: Verónica Delgadillo se Burla del Problema de Desaparecidos; Exige un Alto a sus Acciones. “La Violencia de Género y la Guerra Sucia de los Naranjas Reflejan su Desesperación”, Critica Claudia Delgadillo

Movimiento Ciudadano ha emprendido una “campaña de guerra sucia” contra candidatos de la coalición Sigamos Haciendo Historia por Jalisco.

Lo anterior lo aseguran la candidata por la gubernatura y el candidato a la alcaldía de Guadalajara por esta coalición, Claudia Delgadillo González y José María Chema Martínez, respectivamente.

Además, Delgadillo González volvió a señalar a su contrincante Jesús Pablo Lemus por violencia política de género y al Instituto Electoral de Participación Ciudadana (IEPC) de Jalisco por favorecer a Lemus Navarro y al MC en la contienda electoral.

“Junto con compañeras y compañeros candidatos de esta gran coalición hacemos un llamado urgente a la paz en este proceso electoral. La violencia de género y la guerra sucia de los naranjas reflejan su desesperación. No vamos a permitir que esto se normalice, porque nuestro compromiso es por la civilidad y la democracia. El cambio verdadero no se va detener, porque en Jalisco, este 2 de junio, ¡habrá transformación!”, destacó Claudia Delgadillo durante un encuentro con sus compañeros de coalición en la Rotonda de las y los Jaliscienses Ilustres, este miércoles.

“Han pagado miles de pesos en guerra sucia a mi persona a través de la redes sociales, han violentado, y no han parado, lo han hecho mediante la fuerza pública, en todas nuestras brigadas, en todos los municipios, en Zapopan, en Tlajomulco, Tlaquepaque, incluso, no sólo están quitando las lonas, quitan los medallones de los camiones, y nos quitan los espectaculares, no le basta a Pablo Lemus con esta guerra sucia, sino, que está tan desesperado que ya me ha violentado en dos ocasiones y de manera muy pública”, agregó Delgadillo.

“La violencia política de género que hace Pablo Lemus, que es un misógino violentador, y que están violentando y minimizando mi trayectoria, mi trabajo, que he hecho durante tantos años en las calles, no lo vamos a permitir”, sentenció.

Además, Claudia Delgadillo, en compañía de la dirigente nacional del Partido Verde Ecologista de México, Karen Castrejón Trujillo, presentó en el IEPC una denuncia por violencia política en razón de género ejercida por Pablo Lemus: “Esta lucha no es por mí, es por todas, porque no queremos un Jalisco con violencia de género, ni un violentador como gobernador. Me encuentro en el IEPC, junto con Karen Castrejón Trujillo, realizando con su apoyo la denuncia correspondiente por violencia política en razón de género ejercida por Pablo Lemus. Todos los días lucharé para que se respeten nuestros derechos, la lucha de las mujeres y la democracia. Por eso le ponemos un alto a estos actos misóginos y machistas”.

Con su Guerra, se Burlan de Desaparecidos

Chema Martínez, candidato a la alcaldía de Guadalajara por Morena y la mega alianza Sigamos Haciendo Historia en Jalisco, también denunció a integrantes de MC de emprender una guerra sucia en su contra; aseveró que su contrincante naranja, Verónica Delgadillo, se burla del problema de desaparecidos por lo que le exigió un alto a sus acciones.

El candidato de Morena señaló que si bien está acostumbrado al golpeteo, sobre todo en tiempos de campaña, el que emecistas difundan fichas de búsqueda con su rostro habla de la poca calidad moral que tienen, pues llevan su guerra sucia retomando causas que le duelen a la ciudadanía y un problema que posiciona a Jalisco como el número uno en personas desaparecidas.

“No permitiré que se mofen de la causa de los desaparecidos de los jaliscienses y los tapatíos. No lo voy a permitir. No tengo inconveniente sobre su guerra sucia, no tengo inconveniente de su guerra negra. Voy a seguir caminando las calles con alegría y esperanza, pero hoy me detengo para denunciar esta bajeza. No voy a permitir que utilicen las causas de las personas desaparecidas, burlándose a través de un panfleto en una campaña electoral”.

Aseguró que seguirá adelante, trabajando por los tapatíos, pues está convencido que lo importante es escucharlos y atender sus necesidades: “No tengo inconveniente con respecto al golpeteo hacia mi persona, a mí no me afecta, a mí no me dobla, al contrario, me hace todavía, con mucho más fuerza, seguir siendo el portavoz de las tapatías y los tapatíos, de la realidad doliente que vive Guadalajara, de esta realidad corrupta”.

Sin embargo, reiteró que no permitirá este tipo de bajezas, sobre todo cuando día con día madres de desaparecidos salen a buscar a los suyos precisamente por la indolencia de los gobiernos naranjas, quienes no han dado los resultados que deben para con la ciudadanía. Lamentó que se burlen de las causas que deben ser respetadas, valoradas y atendidas, porque más allá de un color, esto debería unirlos a todos.

“Lo que no voy a permitir es que se mofen de las causas más sentidas, de lo que nos duele a los tapatíos (…). Hoy están pegando esto, burlándose de las causas que para nosotros debieran unirnos al margen de los colores, porque se trata del dolor de las madres que no encuentran a sus hijos”.

Detalló que dentro de toda esta guerra sucia en su contra han detectado, desde las últimas dos semanas particularmente, que les han retirado alrededor de 80 mil lonas en las colonias, y que Secretaría de Transporte no les permite colocar anuncios en la parte trasera de los camiones, como sí con candidatos de MC. A esto se suma, añadió, videos en redes sociales. Incluso, acusó al secretario general de Gobierno, Enrique Ibarra, de ser parte de estos actos al no hacer nada.

“Estoy aquí para denunciar un acto que no pienso dejar pasar. Sí, el golpeteo para unos es normal, la guerra sucia ha sido la formación, y la guerra negra, de varios de ellos, en particular de quien encabeza el día de hoy que es Enrique Ibarra Pedroza, secretario general de Gobierno, y que lo permite todos los días en la zona metropolitana”.

Aseguró que él seguirá por el mismo camino, escuchando a la gente y dando a conocer su proyecto de cambio. También, mostró todo su respaldo y apoyo a Claudia Delgadillo, candidata a la gubernatura de Jalisco por la coalición entre Morena, PVEM, PT, Futuro y Hagamos, quien ha sido víctima de guerra sucia y comentarios misóginos y despectivos por parte de su contrincante emecista.

Aliado de los Empresarios y la Creación de Empleo

Chema Martínez, candidato a la alcaldía de Guadalajara por la mega alianza Sigamos Haciendo Historia, se reunió la mañana de este miércoles con el Consejo de Cámaras Industriales en Jalisco (CCIJ) para dialogar sobre su proyecto de cambio para la ciudad; afirmó que en su gobierno será un fiel aliado de los empresarios, organizaciones civiles y sobre todo de tapatíos.

El representante de la alianza entre Morena, PVEM, PT, Futuro y Hagamos aseguró que trabajará incansablemente para fortalecer a la Perla Tapatía con empresarios a fin de incentivar lo que la mayoría de ciudadanos piden, más y mejores empleos que garanticen dignidad en su calidad de vida.

“Yo sí quiero apostarle a esta alianza de autocumplimiento, para poder eliminar conductas que incentiven la corrupción y también la burocracia que detiene el incentivo que requiere Guadalajara. Necesitamos impulsar la economía de Guadalajara porque de eso depende el ingreso del patrimonio de todos, que haya más programas”.

Dijo que la corrupción no tendrá cabida en su gobierno, y reiteró que no dejarán de impulsar el trabajo en colaboración con todos los sectores de la sociedad, para fomentar todos y cada uno de los sectores económicos de la ciudad.

“Tenemos que pensar o repensar un modelo de ciudad que permita esta convivencia de forma sana, sostenible y sustentable, pero también aprovechando lo que tenemos. Que podamos ampliarnos en la zona de la industria pero de la mano de ustedes, los empresarios, los industriales. Lo menos que puede hacer el gobierno es poder también ser un aliado. Que esta alianza procure un beneficio para el resto de la sociedad”.

Enfatizó que en su gobierno en Guadalajara se tomarán las riendas para impulsar el desarrollo en todas sus variantes, partiendo de la base, es decir, generando mejor y mayor acceso a los servicios de la ciudad como seguridad, infraestructura o movilidad/conectividad.

Por su parte, empresarios también emitieron una serie de peticiones al candidato en aras de fortalecer el rubro y la relación que tiene con el gobierno, por ello, Chema Martínez también firmo la Agenda por Jalisco.