Buscan Incentivar Diálogo Democrático

Asociación Civil Mil por Zapopan

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Con la finalidad de conocer parte de su proyecto de gobierno, integrantes de la asociación civil Mil por Zapopan se reunieron con Juan José Frangie, candidato a la alcaldía de la Ex Villa Maicera por Movimiento Ciudadano (MC).

Como parte del ejercicio de diálogo que llevan con candidatos ante las elecciones del 2 de junio, el presidente de esta organización, Raúl Bustamante, manifestó que este tipo de encuentros buscan incentivar el diálogo democrático entre los contendientes y la sociedad civil, a fin de fomentar un voto razonado mediante el análisis de las propuestas.

“Nuestro propósito es que la ciudadanía se interese más en el proceso electoral y que salgan a votar, que se involucren empresarios y ciudadanos”, expresó.

Dijo que incluso en este afán de involucrar más a la ciudadanía, es que lograron fortalecer la participación democrática, ya que fueron aceptados como observadores electorales.

“Conseguimos registrarnos como observadores electorales y vamos a estar participando en las campañas como observadores. El proceso, el compromiso democrático, no es solo salir a votar; tenemos que invitar a nuestros círculos cercanos a que lo hagan. Tenemos que participar, observar, vigilar, exigirle a la autoridad electoral que cumpla su función, que transparente el proceso y que gane quien gane sea justo y verídico”, añadió.

Por otro lado, no dejó de abordar el tema de las confrontaciones entre los candidatos en estas contienda electoral, específicamente en los debates, al pedir que este tipo de ejercicios se utilicen para lo que son, es decir, para proponer y hacer llegar a más ciudadanos sus propuestas de gobierno.

“El tema de los debates y publicaciones electorales deben ser meramente propositivos, de propuestas y no tanto de descalificaciones y pleitos entre candidatos porque no nos lleva a ningún lado. Como ciudadanía no nos enteramos qué van hacer, se va el tiempo escuchando pleitos que muchas veces no están siquiera fundamentados”.

A decir de Fernanda Córdova, integrante de esta organización, Mil por Zapopan es un proyecto apartidista, diverso y plural, pues una de sus funciones es favorecer la democracia y la participación ciudadana. Por ello, agregó, es que decidieron lanzar la campaña ‘Política Responsable’, que tiene como finalidad dotar de herramientas a la ciudadanía para la toma de decisiones informadas en este proceso electoral.

Recordó también que al finalizar el encuentro con candidatos, realizarán el análisis de toda la información para crear un documento evaluativo en donde se expongan las propuestas en los temas de interés de la asociación, aclarando que no será una calificación sino el compendio de iniciativas de los candidatos al gobierno del estado y a la presidencia municipal de Zapopan.