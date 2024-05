Tardan Hasta 30 Días en Surtir Recetas en Clínica 92 del IMSS

“Me voy a Acabar Muriendo… Aquí no les Corre el Tiempo, no les Importa Nada”

Por Rafael Hernández Guízar

Hasta un mes se tardan para entregar los medicamentos a los derechohabientes en la clínica 92 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con sede en el municipio de Tonalá.

Quienes acuden a esta clínica para recibir atención médica, han tenido que esperar hasta 30 días -y a veces más- para que se les entreguen los medicamentos para atender determinadas enfermedades o padecimientos, sólo hay algunas cuantas medicinas y paracetamol.

“Me voy a acabar muriendo, están bien caras las pastillas qué tengo que tomar y no me ajusta para comprarlas, me están diciendo que ahorita no hay y que venga hasta dentro de una semana, pero ya llevo así 15 días, y tengo problemas de epilepsia, y también tengo diabetes, y me estoy muriendo porque no me puedo atender, ya no puedo casi trabajar. Aquí no les corre el tiempo, no les importa nada”, dijo uno de los derechohabientes entrevistados.

En dicha clínica del IMSS, hay una gran cantidad de personas que no han logrado surtir los medicamentos en la farmacia de esta unidad médica, razón por la cual solamente tienen dos opciones: Comprarla por cuenta propia; la otra es aguantarse pese a las complicaciones de su enfermedad.

“Pues tengo que comprarlas, no hay de otra, claro que me molesta porque sale muy cara la medicina, a veces sí lo puedo hacer porque me apoyo en mis hijos, pero a veces no, porque con lo que me llega de la pensión de López Obrador apenas me sale para comer, porque soy viuda, y nada más tengo una pensión chiquita aquí por el Seguro, y tengo artritis, y tengo diabetes, y también traigo un problema ya en mis riñones por la misma diabetes”, lamentó otra de las entrevistadas.

El llamado por parte de los usuarios de esta clínica fue a la delegación Jalisco del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que se garantice el abasto de medicinas, asimismo, para que en caso de no contar con las mismas, se les otorgue un vale para poder comprarlo en alguna otra farmacia.