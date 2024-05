Consejeras del IEPC Deja Plantadas a Candidatas

Conformarían un Frente Contra la Violencia Política Contra la Mujer

Sofía García: “Ya Basta, no más Violencia, las Mujeres no Somos de Nadie”

Por Rafael Hernández Guízar

Consejeras del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) del estado de Jalisco dejaron plantadas ayer a un grupo de candidatas, para la conformación de un frente contra la violencia política contra la mujer.

Candidatas y simpatizantes de todos los partidos políticos en Jalisco, a excepción de Movimiento Ciudadano, acudieron ayer a las instalaciones del Instituto para tener una reunión con las consejeras de dicho organismo, toda vez que han detectado una reiteración en la violencia política contra las mujeres, la cual, a decir de ellas, es impulsada por el candidato de MC al gobierno de Jalisco, Jesús Pablo Lemus Navarro, y solapado por el mismo IEPC.

“Aquí estamos diferentes candidatas que andamos en la calle en chinga, y nos damos el espacio, y resulta que las consejeras, que son las que tienen que citar para estos temas, pues no están, donde está la sonoridad, queremos saber en dónde está, porque ellos no están aquí. Ya basta, no más violencia, las mujeres no somos de nadie”, destacó Sofía García Mosqueda, regidora priísta en el Ayuntamiento de Guadalajara.

“Tiene todo para hacer lo conducente, y muy claro, ésta es la plana que tiene hacer Pablo Lemus y todos los candidatos misóginos y machistas. Las mujeres no somos de nadie, llegamos por nuestro trabajo, por nuestro esfuerzo. ¿Por qué siempre nos tienen que aminorar y decir que por un hombre llegamos? Todas y todos tenemos liderazgos fuertes, pero es muy diferente a decir que te digan hija de, y le quiso parchar, porque dijo hija de Alito, y luego le quiso parchar diciendo política de Alito. Ya basta de esa violencia”, criticó García Mosqueda.

En el pasado debate de los candidatos al gobierno de Jalisco, Pablo Lemus Navarro indicó que, tanto Laura Haro, la candidata del PRI, PAN, y PRD, así como Claudia Delgadillo González, la candidata de la coalición Juntos Sigamos Haciendo Historia por Jalisco, eran “hija de Alito”, el presidente nacional del PRI.

Por ello, al igual que muchas otras, la también ex diputada local, destacó que en Jalisco las mujeres “no somos de nadie” indicando así que no se debe reconocer la importancia o trayectoria de una mujer por la relación que tenga con determinadas personas, sino por sus logros y el trabajo que le acompañe a lo largo de su carrera política.

La regidora, en compañía de otras muchas mujeres, presentó una queja dirigida a la Secretaría Técnica del IEPC, para exigir la cancelación de la candidatura de Pablo Lemus Navarro y el retiro de las prerrogativas al partido Movimiento Ciudadano.