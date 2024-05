Candidatas se Unen Contra el “Misógino” Pablo Lemus

Exigen al IEPC Cancelar Candidatura y Quitar Prerrogativas a MC

Mara Robles: “No Somos Ciudadanas de Segunda, Somos de Primera, y Todas Somos Brillantes y Capaces”

Por Rafael Hernández Guízar, y Elizabeth Ríos Chavarría

Candidatas a diversos cargos de elección popular acudieron ayer al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Jalisco para exigir la cancelación de la candidatura de Jesús Pablo Lemus Navarro, el candidato a gobernador por el partido Movimiento Ciudadano.

Integrantes de los partidos Morena, Futuro, Hagamos, del Trabajo, Verde Ecologista de México, PAN, PRI, y PRD, se dieron cita ayer en las afueras del IEPC, para tildar a Pablo Lemus Navarro de machista, misógino y violentador de mujeres; de forma tajante, dejaron en claro que las candidatas en Jalisco figuran en las boletas, no por tener relación con un hombre, sino por sus capacidades.

“Ni somos hijas de nadie, ni somos amantes de nadie, ni somos las asistentes de nadie; somos mujeres brillantes y todas tenemos una trayectoria que se debe de respetar”, sentenció la diputada local del partido Hagamos Mara Robles, durante la manifestación.

El reclamo concreto contra Pablo Lemus Navarro, es por las descalificaciones que hizo públicamente contra Claudia Delgadillo González, la candidata a gobernadora por la coalición Sigamos Haciendo Historia por Jalisco, al llamarla primero la “ex de un presidente de la República del PRI” y después por tildarla en el siguiente debate como hija de “Alito”, el presidente nacional del PRI, descalificación que fue también para la candidata priísta al mismo cargo, Laura Haro.

“Yo quiero aclarar que no somos exageradas, y que no estamos haciendo de esto un pretexto para exagerar, lo que ha hecho Pablo Lemus en las dos ocasiones es mostrar que él considera que las mujeres no están a la altura de su clase social, de su experiencia, de su preparación, es que las mujeres que están ahí enfrente, no merecen competir con él, y que Claudia Delgadillo en el primer debate, era la íntima del expresidente (Enrique Peña Nieto), todas y todos somos mexicanos, nos ofendamos nuestra inteligencia, todos sabemos a qué se estaba queriendo referir (…) A las mujeres se nos meten unos comentarios, o somos monjas, o somos locas, o somos putas, no se considera que podamos existir mujeres normales, capaces, profesionales, brillantes, aunque pueden existir mujeres que no sean, sino que a fuerzas nos quieren colgar una etiqueta. Él claramente la estaba queriendo ofender, colocarla en una de esas categorías; en el siguiente debate, gracias a que el Instituto Electoral decidió no actuar, se reiteró”, criticó la legisladora de Hagamos.

De acuerdo con Mara Robles, las cosas en Jalisco no favorecen en nada a las mujeres para su incursión y desarrollo en la vida política, por lo cual, la violencia política, indicó, es una más de las maneras en las que se limita el papel de la mujer en la sociedad, lo cual se suma a graves problemas como la violencia de género y hasta los feminicidios en la entidad: “No es un problema de elecciones, es un problema de género. Él quiere invisibilizarlas, al no reconocer que somos sujetos de derecho, de tal manera que más allá de lo electoral, esto es muy grave, estamos a punto de tener la primera presidente de la República, y cómo es posible que Jalisco sea el estado más amado de los machos, en Jalisco tenemos un índice de feminicidio altísimo, no podemos permitir que ahora se violenten a las mujeres también en campaña”.

Por ello, categóricamente se dejó en claro por parte de Mara Robles, que la petición concreta al IEPC es por la cancelación de la candidatura de Pablo Lemus, por la disculpa pública de dicho candidato, así como por la cancelación también de las prerrogativas a MC.

“Nosotros pedimos a Pablo Lemus que pida disculpas públicas, que no se haga que la virgen le habla, y le vamos a ganar, y queremos que les quiten el financiamiento, a ver si sin dinero pueden ganar. Y la tercera, es que le exigimos al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana que resuelva, yo le hago un llamado para tener solidaridad a la presidenta del IEPC. No somos ciudadanas de segunda, somos de primera, y todas somos brillantes y capaces”, finalizó la legisladora.

Sofía García Mosqueda, candidata a diputada federal por la vía plurinominal, aseveró: “Lo que estamos solicitando es una disculpa pública, la cual tiene que aceptar que hizo violencia política por razón de género, y la tercer es que le retiren la candidatura con fundamento, con base en la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia”.

Manifestó que en la legislación hay un catálogo que describe cuáles son las violencias, y lo que hizo Lemus Navarro fue violentar a sus contrincantes, pues el afán fue hacerlas ver menos y demostrar que su trabajo no vale, ya que se les concibe como hijas, esposas o amantes de alguien.

A decir de Valeria Guzmán, coordinadora de Mujeres de la campaña de Laura Haro, este tipo de casos no se pueden tomar a la ligera, pues aunque haya quien diga que “no es para tanto”, en muchos casos situaciones similares pueden escalar a situaciones más graves.

“Es hacer conciencia y que se genere un precedente. ¿Por qué? Porque hay una confusión. A las mujeres se les puede señalar actos de corrupción, si desaparecieron 300 millones de pesos como Lemus. A las mujeres se les puede decir ineficientes, se les puede decir si llegan borrachas a un acto público. Lo que no se puede decir es que las mujeres somos propiedad de otra persona. Eso es un delito y esa es la violencia política en razón de género”, enfatizó.

También, añadió que la candidata Laura Haro presentará otra queja por este mismo tema, pero a título personal, ya que además de la violencia, durante el debate los encargados del mismo no actuaron con un protocolo a fin de frenar estas conductas, de ahí la exigencia porque se tomen cartas en el asunto.

“Nosotras presentamos una queja contra Pablo Lemus por violencia política en razón de género. La intención es que el IEPC pueda sancionar la violencia política que se efectuó durante el debate. Creemos que los moderadores no tuvieron un protocolo para la violencia política en razón de género. Consideramos que se violentó también y se revictimizó a las candidatas, incluso a Laura cuando ella se quiere defender”, expresó.