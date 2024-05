Laura Haro visita Mixtlán

“Voy a ser la Gobernadora del Campo, y voy a ser la Gobernadora del Agua”

Se Comprometió con los Habitantes a Trabajar por Mejorar la Salud y Apoyar al Campo

Por Elizabeth Ríos Chavarría

De visita en los municipios del interior del estado, Laura Haro Ramírez, candidata a la gubernatura de Jalisco por la coalición entre el PRI-PAN-PRD, se comprometió con habitantes de Mixtlán a trabajar por mejorar la salud y apoyar al campo.

Ante militantes y simpatizantes, la tricolor no dejó de criticar el abandono en el que han dejado al campo tanto el gobierno estatal como el federal, ya que eliminaron 29 programas que beneficiaban a miles de familias mediante la agricultura de contrato, los precios de garantía y el procampo.

Por ello, aseguró que en su administración se fortalecerá a este sector, y que darán mayores oportunidades a los jóvenes del campo a fin de que estos puedan acceder a becas y otros apoyos económicos para que no dejen de estudiar.

“Voy a ser la gobernadora del campo, y voy a ser la gobernadora del agua, y voy a ser la gobernadora que impulse y que apoye a los niños, a las niñas, a los jóvenes, a los adolescentes, para que trabajen, para que tengan buenos estudios, para que no tengan que irse de nuestro pueblo por falta de oportunidades. Eso no puede ser. Aquí vamos a estar, no seré una gobernadora que se va a aislar”.

En cuanto al tema de salud, mencionó otra de sus propuestas enfocada en modernizar la infraestructura hospitalaria, abrir nuevas clínicas regionales de atención a la mujer y las infancias, e incentivar la homologación salarial para el personal médico.

Aunado a esto, aseguró que su gobierno dará apoyos a los adultos mayores a partir de los 60 años, para que puedan acceder a servicios dentales, oftálmicos y auditivos de calidad y totalmente gratuitos.

Para con las mujeres, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco refrendó su compromiso de apoyarlas, en especial a las amas de casa y jefas de familia, con un apoyo económico mensual para retribuir su trabajo.

“Tenemos que crear el gran salario rosa, para que todas las mujeres amas de casa, jefas de familia, porque cada vez hay más mujeres mamá y papá, para mujeres cuidadoras, pueda existir un salario mínimo, atención médica, cursos, capacitación, becas para los hijos y las mujeres que quieran seguir estudiando”.