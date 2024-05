Violenta Pablo Lemus a Laura Haro en Debate

Es “Misógino” y Violentador de Mujeres, Acusa la Priísta

Durante Debate en Puerto Vallarta Indicó que Presentará Denuncia por Violencia Política en Razón de Género Para Quitarle la Candidatura al Emecista

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Laura Haro Ramírez acusó a su contrincante, Jesús Pablo Lemus Navarro, de ejercer violencia política en razón de género, luego de que el emecista dijo que ella era hija de Alejandro “Alito” Moreno -presidente nacional del PRI-; ya prepara la denuncia en su contra, advirtió la priísta.

Ayer por la tarde, en el municipio de Puerto Vallarta, se llevó a cabo el tercer debate entre los candidatos a la gubernatura de Jalisco.

Si bien desde que comenzó el ejercicio no faltaron los señalamientos, durante una parte del mismo la candidata de la coalición entre el PRI-PAN-PRD tronó en contra del emecista, quien en una de sus intervenciones aseveró que el líder nacional del PRI es papá de ella y de Claudia Delgadillo, candidata de la alianza Sigamos Haciendo Historia en Jalisco, por hacer aparentemente todo lo que les dice.

A pesar de que tenía los micrófonos apagados, pues no era su turno de hablar, la candidata tricolor acusó a Lemus Navarro de misógino e incluso, en uno de los bloques para responder preguntas hechas por niños y jóvenes, Haro Ramírez volvió a acusar al emecista de violentador de mujeres advirtiendo que lo denunciarán para que le quiten la candidatura.

“Hago público que mi equipo está preparando la queja por violencia política de género en contra de este misógino Pablo Lemus, y también quiero exigir a la autoridad electoral, solicitar de manera respetuosa a las consejeras que le den inmediato trámite e inmediata atención. Pablo dijo que yo soy hija del dirigente nacional de mi partido. Pablo, yo no niego a quien me ha dado oportunidades, no como tú, que llamaste a tu partido una bola de arrastrados”, lanzó la candidata a la gubernatura por la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco.

Haro Ramírez llamó a todas las mujeres, en especial a las candidatas de todos los partidos, a acompañarla a presentar la denuncia en contra de Lemus Navarro, y pugnó porque todas aquellas políticas que se dicen feministas -como muchas de MC- se sumen si es que es cierta su lucha con la causa en favor de las mujeres.

“Pablo, aquí está mi señor padre, se llama José Luis Haro. A mí me sobra padre y me sobra madre, y por eso vamos a quitarte la candidatura por misógino. Así que quiero ver a mis compañeras que se dicen feministas de Movimiento Ciudadano, a ver si es cierto, a ver si me acompañan a denunciar la violencia”.

Por su parte, Claudia Delgadillo, candidata de la mega alianza entre Morena, PVEM, PT, Futuro y Hagamos, inició su intervención en el debate llamando a Pablo Lemus un “machito” violentador de mujeres, luego de que este la acusara en el pasado debate -afirmó- de tener una relación íntima con el expresidente de México, Enrique Peña Nieto.

“El candidato de Movimiento Ciudadano cometió violencia de género. Esto es porque nadie le ha puesto un alto a los machitos. Me acusó de una relación íntima, no importa, no será la primera vez que me estén sometiendo a un tema de machitos, no será la primera vez que alguien machista me esté ofendiendo. Lo que sí voy a hacer, es que voy a cuidar de nuestras mujeres, que nunca más sean ofendidas por machitos”.

Debate, Entre Críticas, Acusaciones y Señalamientos

Entre críticas, señalamientos y hasta acusaciones de violencia de género, es como se desarrolló ayer por la tarde, en el municipio de Puerto Vallarta, el tercer debate entre los candidatos a la gubernatura de Jalisco.

Organizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), este ejercicio democrático abordó dos ejes temáticos: desarrollo económico, empleo y salario, así como cultura, salud y deporte.

Con una dinámica similar a los pasados debates, en donde ahora se incluyeron preguntas hechas por niños y jóvenes de la región, los tres candidatos dieron a conocer parte de sus propuestas asegurando, entre otros aspectos, más apoyo a los jóvenes para el emprendimiento, para que se desarrollen en un deporte, y se les incentive la parte artística.

Por orden de participación, Claudia Delgadillo, candidata de Sigamos Haciendo Historia en Jalisco, aseguró que habrá nuevos hospitales civiles en Puerto Vallarta y Ciudad Guzmán; que incentivarán deportistas con diversos apoyos económicos; que suscitarán más y mejores empleos; que se incrementará el transporte público en la entidad; que se apoyará al campo; y que habrá mejor infraestructura hídrica a fin de que llegue agua de calidad a los ciudadanos. Además, aseguró que en cada uno de los 125 municipios habrá maestros que enseñen a jóvenes y niños a tocar un instrumento musical.

“En el gobierno que viene habrá desayunos y comidas calientes en todas las escuelas públicas (…). Nosotros ofrecemos un cambio donde con mucha coordinación van a tener certeza de que están seguras, van a tener seguridad de que sus hijos van a estar seguros cuando salgan a la calle. Tu servidora ofrece total y de manera permanente mucho apoyo, porque yo me pertenezco al pueblo de Jalisco”.

Por su parte Pablo Lemus, candidato de Movimiento Ciudadano, aseveró que no permitirán que Morena llegue a destruir Jalisco y que, tal cual lo ha hecho en Guadalajara y Zapopan, replicará programas que han sido exitosos en favor de jóvenes y jefas de familia. Recordó que construirán 7 hospitales regionales y 100 unidades deportivas, que habrá abasto de medicamentos y apoyo a la salud mental, y que implementarán programas para que jóvenes consigan trabajos bien remunerados y se adentren en el emprendimiento.

“Podemos elegir entre dos caminos: el camino del retroceso, la mediocridad, la corrupción y el estancamiento que ofrece Morena, o un proyecto bien jalisciense que es el de Movimiento Ciudadano. Un proyecto que sí conoce, defiende y trabaja por Jalisco, que sabe hacer buenos gobiernos”.

Por último Laura Haro, abanderada de la coalición entre el PRI-PAN-PRD, criticó las malas gestiones que han llevado a cabo MC y Morena a nivel estatal y federal. También, prometió crear una agencia de emprendimiento, innovación y tecnología, que habrá un fondo de mil millones de pesos para emprendedores, que van a regresar el seguro popular y que implementarán un programa de médicos de barrio.

“Este 2 de junio va a ser la decisión más importante que vayamos a tomar en los próximos seis años en nuestro país. Hoy lo que sabemos es que será una elección donde existimos diferentes alternativas: la de Movimiento Ciudadano, que ya sabemos que tienen las calles llenas de delincuentes y que se han dedicado a hacer negocios; y de la opción que representamos, de la mano de Xóchitl Gálvez (…). Vayan a votar de manera libre, decidida, no permitan que se les condicione, no permitan que estos gobiernos destructores hagan con su voluntad lo que ellos quieren”.