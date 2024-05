Banquetas Destruidas en la colonia Quinta Velarde

“Nosotros sí Necesitamos Ayuda Aquí”, Exigen Vecinos

Por Rafael Hernández Guízar

Pésimas condiciones presentan las banquetas de las calles Silverio García y Río Rhin, en Guadalajara.

Completamente destrozadas lucen las aceras de estas calles en la colonia Quinta Velarde, de la capital jalisciense; el concreto está hecho pedazos, y no se puede casi caminar debido a la gran cantidad de basura, llantas, y hasta muebles que son abandonados en plena vía pública.

“Es que la gente es bien cochina, esto es el colmo porque la verdad que no es justo, ya les hemos dicho a los del Ayuntamiento, pero no nos hacen caso. Que vengan y arreglen aquí, aquí se necesita que arreglen las banquetas, y no en otros lugares donde andan poniendo bolardos y andan haciendo más angosta las calles, nosotros sí necesitamos ayuda aquí”, destacó una de las vecinas entrevistadas.

Tras una denuncia ciudadana que llegó a nuestra redacción, acudimos a este sitio para platicar con los vecinos molestos, quienes se quejaron de las omisiones por parte del Ayuntamiento tapatío, no sólo porque han ignorado la petición concreta para que se arreglen las banquetas, sino porque incluso, en este sitio no hay castigo para aquellos que infringen las normas, es decir, para aquellos que dejan la basura sobre la banqueta, y hasta sobre el arroyo vehicular.

“Pues no se puede caminar, imagínese alguien como yo que usa bastón, una caída y adiós, fracturas y golpes nos pueden hasta matar, y no nos hacen caso. Ya hicimos reportes, pero nos ignoran, y la verdad es muy decepcionante vivir así”, agregó la molesta mujer.

La petición concreta de los vecinos fue para la administración pública tapatía, para que el dinero que se gaste en esta colonia, sea aplicado de manera correcta y se arreglen vialidades y banquetas como estas, que no han sido intervenidas desde hace varios años, y que resultan trascendentales para la vida de los moradores de este sitio.