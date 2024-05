“No es Normal ser la Capital en las Desapariciones”

Critica Laura Haro al Gobierno de Alfaro: “No es Normal Vivir con Miedo”

“La Realidad no Gusta, por eso Estoy Convencida de que una Realidad Distinta sí se Puede”, Destacó la Priísta

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Porque la crisis de inseguridad que se vive en el estado y el país es algo que ya no se debe permitir, Laura Haro Ramírez, candidata a la gubernatura de Jalisco por el PRI-PAN-PRD, aseveró que en su administración se acabarán los “abrazos” a los delincuentes.

“No es normal ser la capital en las desapariciones, no es normal los hechos que se han suscitado en este territorio, no es normal vivir con miedo. A mí sí me tocó en un barrio de mi colonia salir a jugar, a los 11 años aprender a estar en transporte público sola, y hoy eso parece impensable. Por eso la realidad es una, la realidad no gusta, por eso estoy convencida de que una realidad distinta sí se puede”.

La candidata de la alianza Fuerza y Corazón por Jalisco se reunió ayer con la Asociación de Fabricantes Muebleros, en el municipio de Ocotlán, para dar a conocer sus principales propuestas de campaña en tres temas principales: desarrollo sustentable, saneamiento del agua y seguridad.

Respecto a este último, la tricolor enfatizó que parte de su estrategia de trabajo contempla derrocar la inmunidad y dejar de “abrazar a los delincuentes”, a través de más policías y mejor preparados, ya que en la actualidad Jalisco cuenta con 13 mil elementos para 125 municipios, lo que deja a algunos con solo uno o dos elementos solamente.

Dijo que en su administración integrarán cuerpos policiacos en cada municipio de acuerdo al número de habitantes, y que se fortalecerán las condiciones laborales de los policías a través de la homologación salarial, el otorgamiento de becas, así como servicios de salud y nutrición para sus familias.

Por otro lado, pugnó porque en Jalisco se invierta en desarrollo sustentable y sostenible, razón por la cual en su gobierno se creará el Instituto del Valor Agregado para dar un valor diferenciado a lo que se produce en Jalisco, no solo para volverlo más rentable sino más sostenible. También, garantizó que se implementará la tecnificación del campo para el riego por goteo, y la instalación de paneles solares y convertidores de energía a todas las instituciones públicas de Jalisco.

Respecto al tema del saneamiento del agua, Haro Ramírez expresó que realizará una inversión histórica para limpiar los ríos, lagos y presas de la entidad, así como las plantas tratadoras de agua en cada municipio.