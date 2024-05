Abandonan Vistas de Tonallan

Exigen al Ayuntamiento de Tonalá Servicios Públicos de Calidad

Por Rafael Hernández Guízar

Vecinos del fraccionamiento Vistas de Tonallan, en Tonalá, exigieron la atención inmediata del ayuntamiento, pues no hay servicios públicos de calidad.

En este sitio hace falta de todo, desde alumbrado público, hasta calles dignas, recolección de basura, y por supuesto, seguridad pública.

“Nosotros somos parte del municipio, pagamos impuestos, pagamos predial, estamos al pendiente y al corriente de todo lo que se necesita, pero nos tienen muy olvidados y eso no es justo, entonces deberían de ser conscientes y entender que tenemos que recibir el mismo trato”, criticó uno de los vecinos entrevistados por este reportero.

Ubicado a un costado de la carretera a Zapotlanejo, este fraccionamiento desde hace ya bastantes años ha carecido de la dotación de servicios públicos de calidad, y en cada administración pública es lo mismo, únicamente se les prometen cosas que jamás se cumplen, por ello, advirtieron que no estarán dispuestos a darle su confianza nuevamente al actual presidente municipal con licencia, y candidato a la reelección por parte del partido Morena, Sergio Chávez; más bien, estarían buscando una nueva opción, algo que han dialogado con habitantes de otros fraccionamientos cercanos.

“Pues definitivamente con este presidente ya no vamos a volver a tener trato, no nos está ayudando en nada, entonces nosotros lo que queremos es alguien que sí nos atienda. Queremos que nos ayuden y que nos resuelvan, y él no nos está sirviendo de nada, queremos ser tratados como ciudadanos de primera, no como de segunda o de tercera”, lamentó.

La inseguridad es lo que más padecen los vecinos, sobre todo por la pobre capacidad de respuesta de la policía tonalteca.